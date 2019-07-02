PM prende mais dois suspeitos de invadir banco em Linhares

PM faz operação e prende mais três suspeitos de invadirem banco em Linhares Crédito: Leonardo Golliver

tentativa de assalto a uma agência bancária do Banco do Brasil, em Linhares, foram presos na tarde desta segunda-feira (1). A operação começou por volta das 16h. Mais dois suspeitos de envolvimento nado, em, foram presos na tarde desta segunda-feira (1). A operação começou por volta das 16h.

Polícia Militar e da Força Tática foram acionados. Fortemente armados, os militares cercaram todo o quarteirão onde fica a agência, na tentativa de localizar mais suspeitos. Vários homens dae da Força Tática foram acionados. Fortemente armados, os militares cercaram todo o quarteirão onde fica a agência, na tentativa de localizar mais suspeitos.

Minutos depois, um dos suspeitos foi preso. Ele estava escondido no fosso de luz de uma loja de irrigação que fica bem próximo ao banco. O outro detido estava na parte superior de um dos prédios que ficam próximo da agência.

No momento da prisão, um dos assaltantes tentou fugir correndo em direção à rodovia, mas foi contido e preso. Um militar chegou a efetuar um disparo para conter o criminoso.

VÍDEO DA PRISÃO

Corpo de Bombeiros foi acionado e com a ajuda de um drone fez o mapeamento aéreo da área. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes da Eco101 acompanharam a operação. Por volta das 17h, ofoi acionado e com a ajuda de um drone fez o mapeamento aéreo da área. Ae equipes daacompanharam a operação.

FOTOS

O CASO

A agência foi alvo de criminosos neste final de semana. A ocorrência foi registrada por volta das 23h de domingo (30). Duas mulheres, que estavam em um veículo nos fundos da agência foram presas por suspeita de participação no roubo.

De acordo com informações da Polícia Militar , a Força Tática foi acionada na noite deste domingo para ir até a agência, após a central de monitoramento identificar que haveria movimentação de pessoas no interior do banco.

Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) foi acionada para realizar a abordagem. Durante os trabalhos dos militares foi constatado que não havia mais ninguém dentro da agência, porém no teto foi possível perceber alguns buracos, onde os suspeitos tiveram acesso ao interior do banco. Segundo a polícia, os suspeitos tiveram acesso à sala do cofre e chegaram a arrombar uma gaveta, mas nenhuma quantia foi levada. Ao chegar ao local, a área foi isolada e afoi acionada para realizar a abordagem. Durante os trabalhos dos militares foi constatado que não havia mais ninguém dentro da agência, porém no teto foi possível perceber alguns buracos, onde os suspeitos tiveram acesso ao interior do banco. Segundo a polícia, os suspeitos tiveram acesso à sala do cofre e chegaram a arrombar uma gaveta, mas nenhuma quantia foi levada.

Questionada sobre a prisão das mulheres, a Polícia Militar disse que as suspeitas demonstraram nervosismo e contradição durante a abordagem, e algum tempo depois confessaram que estavam dando apoio na tentativa de assalto ao banco. A função delas era ajudar outros homens que estariam dentro da agência para praticar o crime.

Para a Polícia Militar, os suspeitos podem ter tido acesso ao banco por meio de uma construção abandonada que fica ao lado da agência. No local, é possível ver escadas e outros materiais utilizados por eles. Informações dão conta de que os criminosos estariam na região desde a última sexta-feira (28). Ainda segundo a ocorrência, os criminosos fizeram uso de equipamentos para evitar que o sistema de segurança do local fosse ativados.

O QUE DIZ O BANCO DO BRASIL

Em nota, o Banco do Brasil confirmou o registro e disse que não haverá expediente na agência nesta segunda-feira (1º). Segundo o banco, uma equipe técnica vai ao local para avaliar se houve danos à estrutura da agência.

A nota diz ainda que “o BB trabalha para a normalização do atendimento no menor espaço de tempo, mas não há ainda previsão para a reabertura da unidade”.