PM fica ferido após viatura bater em poste durante perseguição em Vila Velha

Uma viatura da Polícia Militar colidiu com um poste e deixou um policial ferido durante uma perseguição a uma motocicleta, em Santa Rita, Vila Velha, na Grande Vitória. A batida ocorreu por volta das 8h50 da manhã desta quarta-feira (1).
Nas imagens abaixo enviadas por leitores de A Gazeta, é possível ver a viatura parada com a parte da frente bastante danificada devido à colisão, além de um policial socorrendo o colega ferido.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que um agente sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento. A corporação não detalhou, todavia, quais foram os ferimentos e em qual unidade o policial foi atendido.
A Polícia Civil, por sua vez, informou que, até o momento, nenhum suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha.