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Bairro Santa Rita

PM fica ferido após viatura bater em poste durante perseguição em Vila Velha

Policiais perseguiam uma motocicleta quando a viatura colidiu com um poste no bairro Santa Rita, deixando o veículo danificado e um PM ferido
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 mar 2023 às 11:26

Publicado em 01 de Março de 2023 às 11:26

Policial fica ferido após viatura bater em poste em perseguição em Vila Velha
Policial fica ferido após viatura bater em poste em perseguição em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta
Uma viatura da Polícia Militar colidiu com um poste e deixou um policial ferido durante uma perseguição a uma motocicleta, em Santa Rita, Vila Velha, na Grande Vitória. A batida ocorreu por volta das 8h50 da manhã desta quarta-feira (1). 
Nas imagens abaixo enviadas por leitores de A Gazeta, é possível ver a viatura parada com a parte da frente bastante danificada devido à colisão, além de um policial socorrendo o colega ferido. 
Em nota, a Polícia Militar afirmou que um agente sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento. A corporação não detalhou, todavia, quais foram os ferimentos e em qual unidade o policial foi atendido. 
A Polícia Civil, por sua vez, informou que, até o momento, nenhum suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha.

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