Alex Lopes Neves foi preso quando entregava um atestado médico no 4° Batalhão da PM, em Vila Velha (foto) Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo

O policial militar Alex Lopes Neves, de 32 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (03) quando entregava um atestado médico no 4° Batalhão da PM, em Vila Velha , onde é lotado. Ele foi preso em cumprimento de mandado por tentativa de homicídio contra um universitário de 24 anos, baleado na tarde do último sábado (30), em Ponta da Fruta, Vila Velha.

A vítima contou à Polícia Civil que saiu da Praia da Costa, onde mora, dirigindo um Volkswagen Voyage. No veículo, estavam o jovem e o cachorro dele. O universitário seguia para a casa de um amigo no bairro Ponta da Fruta, no mesmo município.

Your browser does not support the audio element. PM é preso acusado de atirar em universitário na Rodovia do Sol

Ainda em declaração à polícia, ele contou que parou no semáforo. Nesse momento, um homem em uma moto vermelha emparelhou com o carro dele e, sem falar nada, já apontou uma arma.

O jovem disse que ficou assustado e acelerou com o carro. Nisso, o homem atirou. O tiro passou pela porta do veículo e atingiu as costas da vítima. O rapaz perdeu o controle da direção e foi parar dentro de um matagal no acostamento da pista, às margens da rodovia.

O atirador saiu do local. Até então, a polícia e a vítima não sabiam que se tratava de um PM. A Polícia Civil só descobriu porque analisou imagens das câmeras do sistema de videomonitoramento, que fica na Rodovia do Sol.

IDENTIFICAÇÃO

Pela placa da moto, os policiais chegaram ao PM e viram que ele teria sido o autor dos disparos contra o estudante. Foi expedido um mandado de prisão contra Alex Lopes.

Alex foi levado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha e de lá foi transferido para o Quartel da Polícia Militar em Maruípe, Vitória, onde está preso.

A VÍTIMA