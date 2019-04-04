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Vítima está internada

PM é preso acusado de atirar em universitário na Rodovia do Sol

À polícia, a vítima contou que parou no semáforo. Nesse momento, um homem em uma moto vermelha emparelhou com o carro dele e, sem falar nada, já apontou uma arma. Pela placa da moto, os policiais chegaram ao PM

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 13:17

Publicado em 

04 abr 2019 às 13:17
Alex Lopes Neves foi preso quando entregava um atestado médico no 4° Batalhão da PM, em Vila Velha (foto) Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo
O policial militar Alex Lopes Neves, de 32 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (03) quando entregava um atestado médico no 4° Batalhão da PM, em Vila Velha, onde é lotado. Ele foi preso em cumprimento de mandado por tentativa de homicídio contra um universitário de 24 anos, baleado na tarde do último sábado (30), em Ponta da Fruta, Vila Velha.
A vítima contou à Polícia Civil que saiu da Praia da Costa, onde mora, dirigindo um Volkswagen Voyage. No veículo, estavam o jovem e o cachorro dele. O universitário seguia para a casa de um amigo no bairro Ponta da Fruta, no mesmo município.
PM é preso acusado de atirar em universitário na Rodovia do Sol
> PM dá tiros para o alto e agride dono de bar em Jardim Camburi
Ainda em declaração à polícia, ele contou que parou no semáforo. Nesse momento, um homem em uma moto vermelha emparelhou com o carro dele e, sem falar nada, já apontou uma arma.
O jovem disse que ficou assustado e acelerou com o carro. Nisso, o homem atirou. O tiro passou pela porta do veículo e atingiu as costas da vítima. O rapaz perdeu o controle da direção e foi parar dentro de um matagal no acostamento da pista, às margens da rodovia.
O atirador saiu do local. Até então, a polícia e a vítima não sabiam que se tratava de um PM. A Polícia Civil só descobriu porque analisou imagens das câmeras do sistema de videomonitoramento, que fica na Rodovia do Sol.
> Como estão casos de PMs que se envolveram em confusão no ES
IDENTIFICAÇÃO
Pela placa da moto, os policiais chegaram ao PM e viram que ele teria sido o autor dos disparos contra o estudante. Foi expedido um mandado de prisão contra Alex Lopes.
Alex foi levado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha e de lá foi transferido para o Quartel da Polícia Militar em Maruípe, Vitória, onde está preso.
A VÍTIMA
O jovem baleado é um estudante de Publicidade e Propaganda. Ele está internado em um hospital particular de Vitória. A reportagem entrou em contato com a mãe do rapaz, que disse que não irá falar sobre o assunto.

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