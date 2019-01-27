PM e Guarda fizeram operação policial antes de assassinatos em baile

Ação aconteceu em vários bairros de Vila Velha Crédito: Divulgação | PMVV

Momentos antes de dois jovens serem assassinados e outras 11 pessoas baleadas em um baile clandestino, no bairro 1º de Maio, em Vila Velha, uma operação com mais de 10 viaturas da Guarda Municipal e da Polícia Militar foi realizada em vários bairros de Vila Velha. A ação terminou por volta das 3 horas e não impediu que um dos bailes retornasse e o crime acontecesse por volta das 6 horas.

Segundo a prefeitura de Vila Velha, uma ação para impedir os movimentos aconteceu justamente durante a madrugada deste domingo (27) nos bairros de Cobi de Baixo, Primeiro de Maio e Argolas. A ação resultou na apreensão de um tablete de meio quilo de maconha, mais de 150 buchas e 6 kits da droga, além de nove pinos de cocaína. Fiscais do município notificaram um dono de um bar que não tinha a documentação para funcionar em Cobi de Baixo.

As equipes iniciaram a operação, por volta das 10 horas da noite deste sábado (26), pelo bairro de Cobi de Baixo, local onde são realizados os bailes nos finais de semana. Com a chegada da PM e da Guarda Municipal, houve dispersão das pessoas, com a desmontagem de tendas e comércio de bebidas no local.

Uma vistoria foi realizada em meio a becos e em Cobi, onde a equipe, que contou com a ajuda de um cão da Polícia Militar, encontrou um tablete com meio quilo de maconha, além de 150 buchas e seis kits da droga e uma balança de precisão.

Depois, as equipes seguiram para o bairro Primeiro de Maio. No local, acontecia o "Baile do QG". Os policiais e agentes da Guarda Municipal realizaram várias abordagens a suspeitos e também houve dispersão das pessoas do local. Horas depois, no mesmo espaço, Jamerson Silva Souza, 25 anos, e Ramon Carlos Freitas Santana, 26 anos, foram assassinados e outras onze pessoas ficaram feridas.

DISPERSÃO NÃO IMPEDIU BAILE

Segundo a prefeitura de Vila Velha, em nota, as equipes retornaram novamente aos bairros de Cobi de Baixo e Primeiro de Maio e as aglomerações, em ambos os locais, foram dispersas com a chegada dos policiais e a ação preventiva com abordagens a suspeitos e a veículos.

Por fim, as equipes ainda percorreram o bairro de Argolas, no "Baile da Zona". A operação encerrou por volta das 3 horas da manhã deste domingo. Ninguém foi preso em nenhuma das operações. No total, foram utilizadas 11 viaturas da Polícia Militar e três da Guarda Municipal de Vila Velha, além de agentes e equipes de fiscalização de Postura, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente e Obras.

OUTRA OPERAÇÃO SEMANA PASSADA

Na última semana, uma outra operação para impedir os "bailes do mandela" foi realizada nos bairros Dom João Batista, Zumbi dos Palmares e Argolas, também com a Guarda Municipal e a Polícia Militar.

Nos três bairros, um cão auxiliou nas buscas. Só em Dom João Batista, foram encontradas buchas de maconha em um viaduto e um pote com cocaína e maconha, enterrado no mangue. Três donos de caixa de som foram notificados e um aparelho foi apreendido.

Moradores reclamam que o som alto atrapalha o sono das pessoas e todos temem o que pode acontecer da madrugada ao meio-dia, quando as festas acontecem.