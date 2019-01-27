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Mortes em "mandela"

PM e Guarda fizeram operação policial antes de assassinatos em baile

Ações não impediram mortes de dois jovens três horas depois em 1º de Maio

Publicado em 27 de Janeiro de 2019 às 17:30

Publicado em 

27 jan 2019 às 17:30
Ação aconteceu em vários bairros de Vila Velha Crédito: Divulgação | PMVV
Momentos antes de dois jovens serem assassinados e outras 11 pessoas baleadas em um baile clandestino, no bairro 1º de Maio, em Vila Velha, uma operação com mais de 10 viaturas da Guarda Municipal e da Polícia Militar foi realizada em vários bairros de Vila Velha. A ação terminou por volta das 3 horas e não impediu que um dos bailes retornasse e o crime acontecesse por volta das 6 horas.
Segundo a prefeitura de Vila Velha, uma ação para impedir os movimentos aconteceu justamente durante a madrugada deste domingo (27) nos bairros de Cobi de Baixo, Primeiro de Maio e Argolas. A ação resultou na apreensão de um tablete de meio quilo de maconha, mais de 150 buchas e 6 kits da droga, além de nove pinos de cocaína. Fiscais do município notificaram um dono de um bar que não tinha a documentação para funcionar em Cobi de Baixo.
As equipes iniciaram a operação, por volta das 10 horas da noite deste sábado (26), pelo bairro de Cobi de Baixo, local onde são realizados os bailes nos finais de semana. Com a chegada da PM e da Guarda Municipal, houve dispersão das pessoas, com a desmontagem de tendas e comércio de bebidas no local.
Uma vistoria foi realizada em meio a becos e em Cobi, onde a equipe, que contou com a ajuda de um cão da Polícia Militar, encontrou um tablete com meio quilo de maconha, além de 150 buchas e seis kits da droga e uma balança de precisão.
> Homem é morto em estacionamento de hospital, em Vitória
Depois, as equipes seguiram para o bairro Primeiro de Maio. No local, acontecia o "Baile do QG". Os policiais e agentes da Guarda Municipal realizaram várias abordagens a suspeitos e também houve dispersão das pessoas do local. Horas depois, no mesmo espaço, Jamerson Silva Souza, 25 anos, e Ramon Carlos Freitas Santana, 26 anos, foram assassinados e outras onze pessoas ficaram feridas.
DISPERSÃO NÃO IMPEDIU BAILE
Segundo a prefeitura de Vila Velha, em nota, as equipes retornaram novamente aos bairros de Cobi de Baixo e Primeiro de Maio e as aglomerações, em ambos os locais, foram dispersas com a chegada dos policiais e a ação preventiva com abordagens a suspeitos e a veículos.
Por fim, as equipes ainda percorreram o bairro de Argolas, no "Baile da Zona". A operação encerrou por volta das 3 horas da manhã deste domingo. Ninguém foi preso em nenhuma das operações. No total, foram utilizadas 11 viaturas da Polícia Militar e três da Guarda Municipal de Vila Velha, além de agentes e equipes de fiscalização de Postura, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente e Obras.
OUTRA OPERAÇÃO SEMANA PASSADA
Na última semana, uma outra operação para impedir os "bailes do mandela" foi realizada nos bairros Dom João Batista, Zumbi dos Palmares e Argolas, também com a Guarda Municipal e a Polícia Militar.
Nos três bairros, um cão auxiliou nas buscas. Só em Dom João Batista, foram encontradas buchas de maconha em um viaduto e um pote com cocaína e maconha, enterrado no mangue. Três donos de caixa de som foram notificados e um aparelho foi apreendido.
Moradores reclamam que o som alto atrapalha o sono das pessoas e todos temem o que pode acontecer da madrugada ao meio-dia, quando as festas acontecem.
No final de dezembro, três pessoas ficaram baleadas durante um tiroteio em um baile funk clandestino também no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha. O caso aconteceu na madrugada do domingo (23) e, de acordo com moradores da região, a festa já acontecia há três dias com venda de drogas e criminosos armados. Ninguém soube dizer quem fez os disparos. Nenhum suspeito foi localizado.

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