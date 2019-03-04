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Agressão

PM é atingida por garrafa de vidro no carnaval de Conceição da Barra

A confusão aconteceu por volta das 3h25 desta segunda-feira (4). Não foi possível identificar quem arremessou a garrafa que feriu a policial

Publicado em 

04 mar 2019 às 15:15

Publicado em 04 de Março de 2019 às 15:15

PM fez desabafo após ser atingida por garrafa em Conceição da Barra Crédito: Reprodução/Instagram
Uma soldado da Polícia Militar teve o rosto cortado na região da testa após um indivíduo jogar uma garrafa de vidro contra a militar. O caso aconteceu durante uma abordagem na Praça da Folia, em Conceição da Barra. Este é o segundo registro de agressão contra policiais durante o carnaval na região Norte do Estado.
De acordo com o boletim de ocorrência, após identificar que havia uma grande aglomeração de pessoas em frente a um estabelecimento comercial, os militares foram até o local onde constataram uma aparelhagem de som com volume acima do permitido, o que estava perturbando o trabalho e sossego na região.
Durante a abordagem, os PMs solicitaram ao proprietário do som que o mesmo fosse desligado, o que foi prontamente atendido. Mesmo assim, uma pessoa que estava no meio da multidão arremessou um copo plástico com bebida alcoólica que atingiu o rosto de um dos policiais. Na sequência, uma outra pessoa arremessou uma garrafa de vidro contra a soldado identificada como Thais Amorim, que sofreu um corte no rosto na região próxima aos olhos.
A militar foi socorrida e levada para o hospital da cidade onde recebeu atendimento médico. Após ser liberada, a soldado foi levada para o alojamento da Polícia Militar em Conceição da Barra. Segundo a PM, não foi possível identificar quem arremessou a garrafa que feriu a policial.
PM fez desabafo após ser atingida por garrafa em Conceição da Barra Crédito: Reprodução/Instagram
SOLDADO ESTAVA EM SERVIÇO
Thais Amorim trabalha no 8º Batalhão da Polícia Militar em Colatina e estava à disposição da 2ª Companhia do 13º BPM, responsável pelo policiamento durante as festividades de carnaval na região.
Nas redes sociais, a militar lamentou o ocorrido e expressou a tristeza ao comentar o caso: “Eu confesso que estou até agora aqui pensando o que leva uma pessoa a fazer isso, lançar uma garrafa em direção de outra pessoa que está ali fazendo a segurança dela mesma. Eu sinceramente estou cada dia mais desacreditada de que as coisas vão melhorar, que as pessoas vão ter respeito ou pelo menos o mínimo de empatia umas pelas outras.”, escreveu em uma publicação.
AGRESSÃO CONTRA MILITARES
Essa foi a segunda agressão contra militares durante o fim de semana no Norte do Estado. Na madrugada deste domingo (3), o soldado Wagner Lima foi ferido quando tentava separar uma briga. Ele estava de folga e curtia o carnaval em Guriri, balneário de São Mateus.
Segundo testemunhas, o soldado foi atingido por uma garrafa quebrada o que ocasionou dois cortes, sendo um no pescoço e outro no abdômen. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, onde passou por uma cirurgia e segue internado. A Polícia Militar confirmou que Wagner não estava armado e também não estava a serviço na hora da confusão.

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