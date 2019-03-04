PM é atingida por garrafa de vidro no carnaval de Conceição da Barra

PM fez desabafo após ser atingida por garrafa em Conceição da Barra Crédito: Reprodução/Instagram

Conceição da Barra. Este é o segundo registro de agressão contra policiais durante o carnaval na região Norte do Estado. Uma soldado da Polícia Militar teve o rosto cortado na região da testa após um indivíduo jogar uma garrafa de vidro contra a militar. O caso aconteceu durante uma abordagem na Praça da Folia, em. Este é o segundo registro de agressão contra policiais durante o carnaval na região

De acordo com o boletim de ocorrência, após identificar que havia uma grande aglomeração de pessoas em frente a um estabelecimento comercial, os militares foram até o local onde constataram uma aparelhagem de som com volume acima do permitido, o que estava perturbando o trabalho e sossego na região.

Durante a abordagem, os PMs solicitaram ao proprietário do som que o mesmo fosse desligado, o que foi prontamente atendido. Mesmo assim, uma pessoa que estava no meio da multidão arremessou um copo plástico com bebida alcoólica que atingiu o rosto de um dos policiais. Na sequência, uma outra pessoa arremessou uma garrafa de vidro contra a soldado identificada como Thais Amorim, que sofreu um corte no rosto na região próxima aos olhos.

A militar foi socorrida e levada para o hospital da cidade onde recebeu atendimento médico. Após ser liberada, a soldado foi levada para o alojamento da Polícia Militar em Conceição da Barra. Segundo a PM, não foi possível identificar quem arremessou a garrafa que feriu a policial.

PM fez desabafo após ser atingida por garrafa em Conceição da Barra Crédito: Reprodução/Instagram

SOLDADO ESTAVA EM SERVIÇO

Thais Amorim trabalha no 8º Batalhão da Polícia Militar em Colatina e estava à disposição da 2ª Companhia do 13º BPM, responsável pelo policiamento durante as festividades de carnaval na região.

Nas redes sociais, a militar lamentou o ocorrido e expressou a tristeza ao comentar o caso: “Eu confesso que estou até agora aqui pensando o que leva uma pessoa a fazer isso, lançar uma garrafa em direção de outra pessoa que está ali fazendo a segurança dela mesma. Eu sinceramente estou cada dia mais desacreditada de que as coisas vão melhorar, que as pessoas vão ter respeito ou pelo menos o mínimo de empatia umas pelas outras.”, escreveu em uma publicação.

AGRESSÃO CONTRA MILITARES

o soldado Wagner Lima foi ferido quando tentava separar uma briga. Ele estava de folga e curtia o carnaval em Guriri, balneário de São Mateus. Essa foi a segunda agressão contra militares durante o fim de semana no Norte do Estado. Na madrugada deste domingo (3),. Ele estava de folga e curtia o carnaval em Guriri, balneário de São Mateus.