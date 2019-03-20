PM é acionada após denúncia de bandidos armados em rua de Vila Velha

A Polícia Militar foi acionada na tarde desta terça-feira (19) com denúncias de moradores do bairro Vila Batista, em Vila Velha, informando que haviam indivíduos armados em uma rua do bairro. Moradores do local enviaram ao Gazeta Online no mesmo dia, via rede social, vídeos com ameaças de homens armados a outras pessoas.
O policiamento afirmou que foi ao local, mas não encontrou nenhum suspeito. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), o patrulhamento na localidade foi reforçado.
"A Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local, os criminosos haviam fugido. O patrulhamento no local foi reforçado", disse a nota.
Vídeo circula nas redes sociais
Nas redes sociais, dois vídeos têm circulado nesta terça-feira (19), em que homens aparecem segurando armas e fazendo ameaças a outro grupo . "Bota a cara, Dedé. Nós está (sic) atrás de você. Foi lá embaixo aterrorizar nós (sic), bota a cara, vai morrer", diz um homem em um dos vídeos. "Cambada de vacilão. A trota está aqui. Nós está (sic) preparado para pegar vocês", diz um homem em outra gravação.
Moradores de Vila Batista disseram reconhecer a rua do bairro e apontaram como sendo brigas entre rivais de Vila Batista e Argolas. No entanto a Secretaria de Estado da Segurança Pública não confirma o local, nem mesmo a data que as imagens foram feitas.
"A SESP ressalta que realiza trabalho de investigação e inteligência nessas regiões, mas não pode afirmar se as imagens foram feitas no local e nem mesmo a data em que foram gravadas. Nenhuma ocorrência foi registrada no bairro Argolas."