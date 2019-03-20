Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Insegurança

PM é acionada após denúncia de bandidos armados em rua de Vila Velha

Moradores do bairro de Vila Batista apontam vídeo de homens armados como sendo de uma rua da localidade de Vila Velha

Publicado em 

19 mar 2019 às 21:18

Publicado em 19 de Março de 2019 às 21:18

Moradores de Vila Batista apontam vídeo de homens armados como sendo do bairro Crédito: Internauta
A Polícia Militar foi acionada na tarde desta terça-feira (19) com denúncias de moradores do bairro Vila Batista, em Vila Velha, informando que haviam indivíduos armados em uma rua do bairro. Moradores do local enviaram ao Gazeta Online no mesmo dia, via rede social, vídeos com ameaças de homens armados a outras pessoas. 
O policiamento afirmou que foi ao local, mas não encontrou nenhum suspeito. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), o patrulhamento na localidade foi reforçado.
"A Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local, os criminosos haviam fugido. O patrulhamento no local foi reforçado", disse a nota. 
Vídeo circula nas redes sociais
Nas redes sociais, dois vídeos têm circulado nesta terça-feira (19), em que homens aparecem segurando armas e fazendo ameaças a outro grupo .  "Bota a cara, Dedé. Nós está (sic) atrás de você. Foi lá embaixo aterrorizar nós (sic), bota a cara, vai morrer", diz um homem em um dos vídeos. "Cambada de vacilão. A trota está aqui. Nós está (sic) preparado para pegar vocês", diz um homem em outra gravação.
Moradores de Vila Batista disseram reconhecer a rua do bairro e apontaram como sendo brigas entre rivais de Vila Batista e Argolas. No entanto a Secretaria de Estado da Segurança Pública não confirma o local, nem mesmo a data que as imagens foram feitas.
"A SESP ressalta que realiza trabalho de investigação e inteligência nessas regiões, mas não pode afirmar se as imagens foram feitas no local e nem mesmo a data em que foram gravadas. Nenhuma ocorrência foi registrada no bairro Argolas."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

armas Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Voz: 6 cuidados essenciais para manter a saúde vocal
Mulher usando protetor solar em bastão
Protetor solar em bastão: veja os pontos de atenção ao usar
Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados