PM é acionada após denúncia de bandidos armados em rua de Vila Velha

Moradores de Vila Batista apontam vídeo de homens armados como sendo do bairro Crédito: Internauta

Gazeta Online no mesmo dia, via rede social, vídeos com ameaças de homens armados a outras pessoas. A Polícia Militar foi acionada na tarde desta terça-feira (19) com denúncias de moradores do bairro Vila Batista, em Vila Velha , informando que haviam indivíduos armados em uma rua do bairro. Moradores do local enviaram aono mesmo dia, via rede social, vídeos com ameaças de homens armados a outras pessoas.

O policiamento afirmou que foi ao local, mas não encontrou nenhum suspeito. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), o patrulhamento na localidade foi reforçado.

"A Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local, os criminosos haviam fugido. O patrulhamento no local foi reforçado", disse a nota.

Vídeo circula nas redes sociais

Nas redes sociais, dois vídeos têm circulado nesta terça-feira (19), em que homens aparecem segurando armas e fazendo ameaças a outro grupo . "Bota a cara, Dedé. Nós está (sic) atrás de você. Foi lá embaixo aterrorizar nós (sic), bota a cara, vai morrer", diz um homem em um dos vídeos. "Cambada de vacilão. A trota está aqui. Nós está (sic) preparado para pegar vocês", diz um homem em outra gravação.

Moradores de Vila Batista disseram reconhecer a rua do bairro e apontaram como sendo brigas entre rivais de Vila Batista e Argolas. No entanto a Secretaria de Estado da Segurança Pública não confirma o local, nem mesmo a data que as imagens foram feitas.