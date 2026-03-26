Home
>
Polícia
>
PM do ES terá novo comandante e, pela 1ª vez, uma mulher no subcomando

PM do ES terá novo comandante e, pela 1ª vez, uma mulher no subcomando

Coronel Ríodo Rubim assume o comando-geral, enquanto a coronel Luciana Ferrari se torna a primeira mulher no subcomando da corporação; mudanças passam a valer a partir de 2 de abril

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de março de 2026 às 08:32

Coronéis Ríodo Rubim e Luciana Lopes Carrijo Ferrari vão assumir cargos da chefia da Polícia Militar
Coronéis Ríodo Rubim e Luciana Lopes Carrijo Ferrari vão assumir cargos da chefia da Polícia Militar Crédito: A Gazeta, Redes Sociais e PMES

Pela primeira vez, uma mulher vai assumir o subcomando-geral da Polícia Militar do Espírito Santo. A partir do dia 2 de abril, a coronel Luciana Lopes Carrijo Ferrari, atual chefe do Estado-Maior, passará a ocupar o cargo. Na mesma data, o coronel Ríodo Rubim assumirá como novo comandante-geral da corporação. As mudanças foram confirmadas pelo governo do Estado.

Recomendado para você

Coronel Ríodo Rubim assume o comando-geral, enquanto a coronel Luciana Ferrari se torna a primeira mulher no subcomando da corporação; mudanças passam a valer a partir de 2 de abril

PM do ES terá novo comandante e, pela 1ª vez, uma mulher no subcomando

Ela apresentou supostos funcionário do Detran e também um advogado que teriam causado prejuízos financeiros à vítima em 2024

Homem cai em duplo golpe ao conhecer mulher pela internet em Mimoso do Sul

Novo comandante será o coronel Ríodo Lopes Rubim; solenidade de transferência do cargo está marcada para o dia 2 de abril, no Quartel do Comando-Geral da PMES (QCG), em Vitória

Coronel Caus deixa Comando-Geral da PM no Espírito Santo

O atual comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, deixará o cargo para disputar as eleições. Em nota, o governo do Estado afirmou que a escolha “reforça a continuidade do trabalho desenvolvido pela instituição e o compromisso com o fortalecimento da segurança pública no Espírito Santo”.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais