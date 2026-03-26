Mudanças

PM do ES terá novo comandante e, pela 1ª vez, uma mulher no subcomando

Coronel Ríodo Rubim assume o comando-geral, enquanto a coronel Luciana Ferrari se torna a primeira mulher no subcomando da corporação; mudanças passam a valer a partir de 2 de abril

Publicado em 26 de março de 2026 às 08:32

Coronéis Ríodo Rubim e Luciana Lopes Carrijo Ferrari vão assumir cargos da chefia da Polícia Militar Crédito: A Gazeta, Redes Sociais e PMES

Pela primeira vez, uma mulher vai assumir o subcomando-geral da Polícia Militar do Espírito Santo. A partir do dia 2 de abril, a coronel Luciana Lopes Carrijo Ferrari, atual chefe do Estado-Maior, passará a ocupar o cargo. Na mesma data, o coronel Ríodo Rubim assumirá como novo comandante-geral da corporação. As mudanças foram confirmadas pelo governo do Estado.

O atual comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, deixará o cargo para disputar as eleições. Em nota, o governo do Estado afirmou que a escolha “reforça a continuidade do trabalho desenvolvido pela instituição e o compromisso com o fortalecimento da segurança pública no Espírito Santo”.

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