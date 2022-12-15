PM desmonta abrigo de criminosos para vigiar e atacar polícia em Vitória

A Polícia Militar realizou uma operação nesta quarta-feira (14) e desmontou um abrigo de proteção criado e usado por criminosos para vigiar a região e realizar ataques a policiais em Jesus Nazareth, Vitória. A ação foi divulgada pelo comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, por meio de rede social. Dois suspeitos de atuação no tráfico de drogas no bairro foram detidos.

“Nesta quarta-feira (14), participei de uma operação montada pela Força Tática do 1º Batalhão para subir até o ponto mais alto do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, onde recebemos a informação que criminosos fizeram um abrigo de proteção para realizar ataques contra a Polícia Militar”, disse o comandante em post no Instagram.

O comandante-geral da PM informou que os dois indivíduos, de 25 e 21 anos, detidos atuavam como "olheiros" do tráfico de drogas no abrigo do bairro Jesus de Nazareth. "Com eles foi apreendido um radiocomunicador sintonizado na frequência do crime", informou o coronel Douglas Caus na mensagem.