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Jesus de Nazareth

PM desmonta abrigo de criminosos para vigiar e atacar polícia em Vitória

Polícia Militar recebeu denúncias sobre o local e, em uma operação realizada nesta quarta (14), foram ao local; no abrigo foram detidos dois suspeitos de serem "olheiros" do tráfico

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 09:54

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

15 dez 2022 às 09:54
A Polícia Militar realizou uma operação nesta quarta-feira (14) e desmontou um abrigo de proteção criado e usado por criminosos para vigiar a região e realizar ataques a policiais em Jesus Nazareth, Vitória. A ação foi divulgada pelo comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, por meio de rede social. Dois suspeitos de atuação no tráfico de drogas no bairro foram detidos.
“Nesta quarta-feira (14), participei de uma operação montada pela Força Tática do 1º Batalhão para subir até o ponto mais alto do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, onde recebemos a informação que criminosos fizeram um abrigo de proteção para realizar ataques contra a Polícia Militar”, disse o comandante em post no Instagram.
O comandante-geral da PM informou que os dois indivíduos, de 25 e 21 anos, detidos atuavam como "olheiros" do tráfico de drogas no abrigo do bairro Jesus de Nazareth. "Com eles foi apreendido um radiocomunicador sintonizado na frequência do crime", informou o coronel Douglas Caus na mensagem.
A Polícia Civil informou que os conduzidos foram autuados em flagrante pelo crime de organização criminosa e foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.

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