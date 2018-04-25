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Mortes de PMs

PM assassinado era amigo e do mesmo batalhão do soldado Mello

Lucas Sabino Santos Neto, morto na madrugada desta quarta, atuava no mesmo município junto com Afonso Miller Costa de Mello, assassinado em março

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 15:39
Policiais militares mortos na Grande Vitória Crédito: Reprodução
Os dois policiais mortos em pouco mais de um mês na Grande Vitória eram amigos e lotados no 7° Batalhão da Polícia Militar. O soldado Lucas Sabino Santos Neto, 26 anos, foi assassinado nesta quarta-feira (25), em Cariacica, já o soldado Afonso Miller Costa de Mello, 23 anos, morreu em março, ao ser confundido com um criminoso, em Vila Velha. Sabino atuava na região de Itacibá, em Cariacica, mas morava em Vila Velha. Já Mello era da Companhia de Flexal, no mesmo município.
VELÓRIO
O corpo do soldado Sabino, que é natural do Rio de Janeiro, vai para Nova Iguaçu, na cidade carioca. O transporte foi custeado parte pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e parte pelo Caixa Beneficente da PM, que o militar contribuía. O pai do policial foi ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória na manhã desta quarta para liberar o corpo do filho.
SEGUNDO PM ASSASSINADO EM 2018
De acordo com a Associação, este é o segundo PM assassinado no Estado em 2018, além de outras duas tentativas de homicídio.
Com informações de Rafael Freitas

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