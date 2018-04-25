PM assassinado era amigo e do mesmo batalhão do soldado Mello

O corpo do soldado Sabino, que é natural do Rio de Janeiro, vai para Nova Iguaçu, na cidade carioca. O transporte foi custeado parte pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e parte pelo Caixa Beneficente da PM, que o militar contribuía. O pai do policial foi ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória na manhã desta quarta para liberar o corpo do filho.