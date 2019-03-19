A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de armas, munições, drogas e outros itens utilizados por traficantes no Morro do Macaco, na região de Tabuazeiro, em Vitória, na noite desta segunda-feira (19). Roupas camufladas, utilizadas pelos traficantes em matas, mais uma vez foram encontradas.
A ação foi realizada pela Força Tática da Polícia Militar. Foram apreendidos 22 munições .9mm, 43 pinos de cocaína, 6 tabletes de maconha, 3 rádios comunicadores, 7 bases de carregador de rádio, 2 coldres de arma de fogo, 1 máscara, 1 blusa camuflada, 1 jaqueta camuflada, 1 máscara e 1 balança de precisão. Ninguém foi preso na operação.
PM apreende drogas, armas e roupas camufladas no Morro do Macaco
A ação ocorre após um toque de recolher deixar comerciantes com as portas fechadas no bairro Tabuazeiro, em Vitória, no último sábado (19), após a morte de um traficante no Morro da Conquista. Thiago de Jesus Santos, 27 anos, seria de Tabuazeiro. Lojas, supermercados e pequenos comércios ficaram sem funcionar até por volta de 12 horas. Veja as fotos abaixo: