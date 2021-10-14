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Em Nova Bethânia

PM apreende 155 kg de maconha com rótulo "El Patron" em Viana

O cão Iron, da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc), sentiu o cheiro do entorpecente vindo de uma casa. Parte da droga estava escondida em um freezer
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

14 out 2021 às 19:31

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 19:31

Em Viana
PM apreende 155 quilos de maconha com rótulo 'El Patron' em Viana Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Cerca de 155 kg de maconha foram apreendidos durante uma operação da Polícia Militar no bairro Nova Bethânia, em Viana, na tarde desta quinta-feira (14). O rótulo que envolvia o entorpecente continha os dizeres "El Patron Top dos Tops"
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a operação contou com apoio da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc). O cão Iron estava passando em uma região de mata e sentiu o cheiro do entorpecente vindo de uma casa. Parte da droga estava escondida em um freezer. A droga apreendida foi encaminhada para a Delegacia Regional de Cariacica.
O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, explicou que informações da inteligência e denúncias anônimas nortearam o trabalho da corporação. "Nós recebemos denúncias de que naquele local haveria droga escondida. O cão foi solto e durante o percurso dele foi percebendo que havia drogas. Os policiais então entraram no local e apreenderam maconha em diversos pontos desse imóvel. Parte da droga estava no banheiro, parte no freezer e parte em outros cômodos. Um indivíduo foi preso e contou que recebia R$ 1 mil para esconder o entorpecente na casa dele", detalhou.

PINOS DE COCAÍNA APREENDIDOS

Ainda segundo o comandante-geral da PM, outra apreensão foi realizada nesta quinta-feira em Viana, mas no bairro Bandeirantes. "Foram apreendidos 1.895 pinos de cocaína pela força tática do Sétimo Batalhão. A droga foi apreendida em uma região de mato, que é o local preferido dos traficantes para esconderem, justamente pelo difícil acesso aos policiais. Um homem que estava próximo à droga conseguiu fugir e deixou uma arma, a qual foi apreendida", contou.
A Operação Ostensividade foi responsável pela apreensão. "Uma vez por semana usamos a tropa administrativa nas ruas. Hoje (16) foram 306 homens, em 120 viaturas, em 103 pontos do Estado. Fazemos abordagem a veículos e a pessoas suspeitas, para apreensões de drogas e armas, além de prisões", finalizou o coronel Douglas Caus.

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