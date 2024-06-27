Pipoqueiro tem casa metralhada e é baleado em Cariacica

Marcas de tiros na casa de pipoqueiro baleado Crédito: Oliveira Alves

Um vendedor de pipoca de 35 anos foi baleado na barriga e teve a casa atingida por vários tiros na madrugada desta quinta-feira (27), em Cariacica . O crime aconteceu no bairro Graúna, após a vítima questionar aos criminosos o que estavam fazendo no quintal da residência dele.

O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, esteve na região, e moradores relataram que ouviram mais de 80 disparos. A vítima, segundo a família, não tem envolvimento com o crime. Ele é um autônomo, que vende pipoca, batata e churros na rua.

O pipoqueiro estava dentro da casa com os filhos de 10 e 6 anos, quando ouviu um barulho e saiu na varanda. Encontrou cerca de seis homens armados no quintal e perguntou o que estavam fazendo. Os criminosos se revoltaram com o questionamento do dono do imóvel e chegaram a perguntar se ele era um policial. O homem negou, mas os bandidos começaram a atirar. Nas paredes da residência há diversas marcas de tiros. A vítima foi atingida por um deles, na barriga.

Projéteis no local do crime Crédito: Oliveira Alves

Moradores da região acreditam que o grupo queria promover um ataque no bairro e usou o imóvel para se esconder de traficantes rivais. Segundo testemunhas, a vítima chegou a avisar que havia criança dentro de casa. Mesmo assim, os criminosos não pararam de atirar.

Os filhos do pipoqueiro não foram atingidos. O homem foi socorrido por parentes e levado para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, também em Cariacica. Posteriormente a vítima foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.