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Bairro Graúna

Pipoqueiro tem casa metralhada e é baleado em Cariacica

No imóvel estavam os filhos da vítima, duas crianças; criminosos atiraram após homem perguntar o que eles estavam fazendo no quintal
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 jun 2024 às 13:27

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 13:27

Pipoqueiro é baleado no quintal de casa em Cariacica
Marcas de tiros na casa de pipoqueiro baleado Crédito: Oliveira Alves
Um vendedor de pipoca de 35 anos foi baleado na barriga e teve a casa atingida por vários tiros na madrugada desta quinta-feira (27), em Cariacica. O crime aconteceu no bairro Graúna, após a vítima questionar aos criminosos o que estavam fazendo no quintal da residência dele.
O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, esteve na região, e moradores relataram que ouviram mais de 80 disparos. A vítima, segundo a família, não tem envolvimento com o crime. Ele é um autônomo, que vende pipoca, batata e churros na rua.
O pipoqueiro estava dentro da casa com os filhos de 10 e 6 anos, quando ouviu um barulho e saiu na varanda. Encontrou cerca de seis homens armados no quintal e perguntou o que estavam fazendo. Os criminosos se revoltaram com o questionamento do dono do imóvel e chegaram a perguntar se ele era um policial. O homem negou, mas os bandidos começaram a atirar. Nas paredes da residência há diversas marcas de tiros. A vítima foi atingida por um deles, na barriga.
Pipoqueiro é baleado no quintal de casa em Cariacica
Projéteis no local do crime Crédito: Oliveira Alves
Moradores da região acreditam que o grupo queria promover um ataque no bairro e usou o imóvel  para se esconder de traficantes rivais. Segundo testemunhas, a vítima chegou a avisar que havia criança dentro de casa. Mesmo assim, os criminosos não pararam de atirar.
Os filhos do pipoqueiro não foram atingidos. O homem foi socorrido por parentes e levado para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, também em Cariacica. Posteriormente a vítima foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Cariacica. Nenhum suspeito foi preso.

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