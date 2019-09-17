Uma picape Fiat Strada com 400 kg de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na BR 262, em Viana . Três homens foram detidos e levados para a Polícia Federal, em Vila Velha

A droga era de Minas Gerais e estava sendo levada para Cariacica , segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal.

Your browser does not support the audio element. Picape com 400 kg de maconha é apreendida pela PRF em Viana

A abordagem aos suspeitos se deu porque agentes da PRF desconfiaram de três veículos (um Fiat Strada, um Fiat Uno e um Palio) que seguiam pela rodovia federal um atrás do outro.

O motorista do Fiat Strada, veículo onde estava a droga, de 37 anos, tentou fugir em direção a Guarapari, mas foi capturado três quilômetros depois.

Um dos suspeitos, que conduzia o Fiat Strada, disse que ganharia R$ 2 mil para fazer o transporte da maconha.

"Eles falaram pouco no momento em que conversaram com a PRF, mas disseram que pegaram a droga em Minas Gerais, sem precisar o local de Minas, e levariam para Cariacica", contou o inspetor Leonardo Onofre. .

Além do motoristas do Fiat Strada, os condutores dos outros dois carros (um de 33 anos, natural de Manhuaçu-MG; o outro também de 33 anos, natural de Vinhedo-SP) também foram detidos. Todos os três, segundo a PRF, tem passagens na Polícia por tráfico de drogas e outros crimes relacionados.

Os suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, serão ouvidos agora na Polícia Federal.

EFETIVO REFORÇADO

O inspetor Leonardo Onofre contou que a Polícia Rodoviária Federal também teve seu efetivo reforçado por causa daquele Programa Nacional de Enfrentamento aos Crimes Violentos, do Ministério da Justiça, que tem Cariacica como uma das cinco cidades escolhidas no Brasil.