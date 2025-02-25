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Operação Adeona II

PF mira suspeito de vender e comprar imagens de abuso sexual infantil no ES

Na residência do homem, em Cariacica, foram apreendidos três celulares; há suspeita de que ele tenha adquirido cerca de mil arquivos de abuso sexual infanto-juvenil

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 09:45

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

25 fev 2025 às 09:45
Operação da Polícia Federal para combate à pornografia infantil
Operação da Polícia Federal para combate à pornografia infantil Crédito: Divulgação Polícia Federal
Polícia Federal apreendeu três aparelhos celulares na casa de um morador de Cariacica, na manhã desta terça-feira (25), durante a Operação Adeona II. A ação visa combater crimes de divulgação de pornografia infantil pela internet.
A investigação, segundo a PF, apura a prática de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad), como a venda, aquisição, posse, armazenamento, disponibilização, compartilhamento e publicação de material de pornografia infanto-juvenil. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Vitória.
Durante a operação, foram apreendidos três celulares na residência do investigado, suspeitos de conter mídias com conteúdo de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes. As penas para os crimes investigados, caso haja uma condenação, podem chegar a 10 anos de reclusão, além de multas.
As investigações tiveram início após a identificação de tráfego na rede de computadores que indicava que um morador do Espírito Santo havia adquirido cerca de mil arquivos de abuso sexual infanto-juvenil, muitos deles envolvendo crianças com idades entre 6 e 10 anos.
O nome da operação, "Adeona", faz referência à deusa romana que, segundo a mitologia, ensinava as crianças a dar seus primeiros passos fora de casa.

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