PF desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Vila Velha

A Polícia Federal desmontou um laboratório clandestino de anabolizantes no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha , nesta segunda-feira (29). Os produtos apresentavam marca própria, mas eram produzidos sem supervisão da Vigilância Sanitária para serem comercializados para todo o Brasil pelas redes sociais, na Internet e sem prescrição médica.

No espaço foram encontrados insumos, embalagens, adesivos, recipientes, maquinário para produção de anabolizantes e estoque de produtos armazenados para venda.

A descoberta do local aconteceu após a prisão de um homem de 27 anos suspeito de produzir o material sem supervisão da Vigilância Sanitária, vender e enviar para todo o Brasil, segundo a Polícia Federal (PF). No momento da prisão ele enviava uma caixa com as substâncias pela agência dos correios de Itapõa, em Vila Velha. A corporação contou que ainda não contabilizou a totalidade do material apreendido.

A identificação da atividade ilegal aconteceu após a PF perceber que ele postava regularmente uma grande quantidade de encomendas pelos Correios. A corporação explicou que os conteúdos apresentavam características de anabolizantes e por isso houve a desconfiança. Os envios aconteciam em Guarapari, onde o homem morava, e em agências de outras regiões.

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Além do preso, a Polícia procura outros envolvidos na produção dos líquidos e cápsulas usados para crescimento de tecidos do corpo. O material químico que foi apreendido será periciado pela Polícia Federal para identificação das substâncias que eram efetivamente manipuladas no laboratório.

Mais material no carro

Além dos produtos que estavam na caixa para serem enviadas pelo homem de 27 anos, a Polícia também encontrou outros anabolizantes no veículo utilizado pelo suspeito. Todo o conteúdo foi apreendido, conforme o órgão federal.

“A partir do interrogatório do preso, que seria o responsável pelas postagens dos produtos, os policiais realizaram diligências e identificaram o endereço de um complexo laboratório clandestino de produção de substâncias anabolizantes”, explicou a PF.

Polícia Federal desmonta laboratório de anabolizantes

“A manipulação desse tipo de produto sem verificação de procedência da matéria-prima, sem um responsável farmacêutico e sem a devida supervisão da Vigilância Sanitária coloca em risco a saúde das pessoas que consumiram esses anabolizantes, sendo um crime hediondo contra a saúde pública”, explicou a PF.

A Polícia Federal contou que os investigados responderão pelos crimes de venda de medicamentos sem autorização do órgão de vigilância sanitária competente e por falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos, ou medicinais. Pelos dois crimes juntos, os suspeitos podem ser condenados a até 30 anos de prisão.