Perseguição termina em acidente e quatro jovens presos em Cariacica

Uma perseguição na Rodovia Governador José Sete terminou em uma colisão envolvendo três veículos e na prisão de quatro jovens na noite de quarta-feira (9), no bairro Itacibá, em Cariacica . Os suspeitos ainda tentaram fugir, mas acabaram presos. Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar , com eles foram encontradas drogas.

Os suspeitos foram identificados como Maicon Oliveira dos Santos, Kássio de Paula Sales, Crisdeivison Santos Rosa da Costabe Rodrigo Lima Antunes Filho. Ainda conforme o boletim registrado pela corporação, o grupo estava em um carro, um Chevrolet Sonic, e desobedeceu a uma ordem de parada, fugindo em alta velocidade. O veículo foi localizado pela equipe da Força Tática durante patrulhamento no bairro Itacibá.

Durante a fuga, o condutor perdeu o controle da direção e bateu em dois carros que estavam estacionados. Mesmo após o acidente, dois ocupantes — Rodrigo e Maicon — saíram do carro e tentaram fugir a pé. Eles foram alcançados pelos policiais em um ônibus no Terminal de Itacibá, que fica perto do local da batida, antes que o coletivo deixasse o local.

Quatro pessoas foram detidas após perseguição em Cariacica Crédito: Leitor A Gazeta

Kassio, que estava no banco do carona, e Crisdeivison, que conduzia o veículo e é cadeirante, permaneceram no carro e também foram abordados. Dentro do automóvel, os militares encontraram uma mochila com quatro celulares. Os quatro suspeitos foram detidos e levados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

"Nada de ilícito foi encontrado com os quatro abordados, porém, ao verificar o carro, foi encontrada no banco traseiro uma mochila com vasto material entorpecente e três câmeras de monitoramento. No chão do veículo foram encontrados quatro celulares", diz nota da Polícia Militar.

Segundo a PM, durante a coleta de dados para confecção da ocorrência, foi informado, via Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes 190), que uma pessoa havia disse que visualizou a perseguição e viu que em frente a uma farmácia na Rodovia Governador José Sette, foi arremessada uma arma de fogo de dentro do veículo, que estava sendo acompanhado pela viatura, próximo a uma lixeira e que um suspeito estava na calçada e arrecadou o armamento, seguindo sentido ao bairro Tucum.

"Policiais conseguiram localizar o indivíduo e, ao notar que seria abordado pela viatura, dispensou a mochila e fugiu, não sendo alcançado. Ao verificar a mochila, foram encontrados dois simulacros de pistola com três carregadores. Todo o material apreendido foi entregue na 4ª Regional, onde foram conduzidos os detidos", disse a corporação.