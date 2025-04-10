Perseguição termina em acidente e quatro jovens presos em Cariacica

Uma perseguição na Rodovia Governador José Sete terminou em uma colisão envolvendo três veículos e na prisão de quatro jovens na noite de quarta-feira (9), no bairro Itacibá, em Cariacica. Os suspeitos ainda tentaram fugir, mas acabaram presos. Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, com eles foram encontradas drogas.
Os suspeitos foram identificados como Maicon Oliveira dos Santos, Kássio de Paula Sales, Crisdeivison Santos Rosa da Costabe Rodrigo Lima Antunes Filho. Ainda conforme o boletim registrado pela corporação, o grupo estava em um carro, um Chevrolet Sonic, e desobedeceu a uma ordem de parada, fugindo em alta velocidade. O veículo foi localizado pela equipe da Força Tática durante patrulhamento no bairro Itacibá.
Durante a fuga, o condutor perdeu o controle da direção e bateu em dois carros que estavam estacionados. Mesmo após o acidente, dois ocupantes — Rodrigo e Maicon — saíram do carro e tentaram fugir a pé. Eles foram alcançados pelos policiais em um ônibus no Terminal de Itacibá, que fica perto do local da batida, antes que o coletivo deixasse o local.
Kassio, que estava no banco do carona, e Crisdeivison, que conduzia o veículo e é cadeirante, permaneceram no carro e também foram abordados. Dentro do automóvel, os militares encontraram uma mochila com quatro celulares. Os quatro suspeitos foram detidos e levados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.
"Nada de ilícito foi encontrado com os quatro abordados, porém, ao verificar o carro, foi encontrada no banco traseiro uma mochila com vasto material entorpecente e três câmeras de monitoramento. No chão do veículo foram encontrados quatro celulares", diz nota da Polícia Militar.
Segundo a PM, durante a coleta de dados para confecção da ocorrência, foi informado, via Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes 190), que uma pessoa havia disse que visualizou a perseguição e viu que em frente a uma farmácia na Rodovia Governador José Sette, foi arremessada uma arma de fogo de dentro do veículo, que estava sendo acompanhado pela viatura, próximo a uma lixeira e que um suspeito estava na calçada e arrecadou o armamento, seguindo sentido ao bairro Tucum.
"Policiais conseguiram localizar o indivíduo e, ao notar que seria abordado pela viatura, dispensou a mochila e fugiu, não sendo alcançado. Ao verificar a mochila, foram encontrados dois simulacros de pistola com três carregadores. Todo o material apreendido foi entregue na 4ª Regional, onde foram conduzidos os detidos", disse a corporação.
A Polícia Civil informou que os quatro suspeitos, um de 19, dois com 22 anos e um de 26, conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica, foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Um dos suspeitos de 22 anos também foi autuado por desobedecer a ordem legal de funcionário público e por dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).