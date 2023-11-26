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Após crime

Perseguição termina com tiros e detido por dirigir embriagado em Marataízes

Tentativa de homicídio, perseguição, tiros e a detenção de um homem, que foi autuado por embriaguez ao volante, ocorreram na tarde de sábado (25)
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

26 nov 2023 às 18:06

Publicado em 26 de Novembro de 2023 às 18:06

Um homem foi alvo de tiros na tarde do último sábado (25), no bairro Cidade Nova, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Após o crime, policiais militares da Força Tática receberam a informação de que um indivíduo, que seria o autor dos disparos, estaria dentro de um carro nas imediações. 
A Polícia Militar informou que, quando os agentes chegaram ao local, o condutor imediatamente fugiu, acelerando o veículo, causando perigo, no acesso ao bairro Santa Rita. Após perseguição, os militares conseguiram abordar o veículo e o motorista, que apresentava sinais de embriaguez, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itapemirim.
No momento em que a equipe tentou abordar o condutor e o veículo, foi visualizado o momento em que o carona retirou da cintura uma arma e apontou na direção de um dos policiais. Um policial sacou a arma e efetuou dois disparos na direção do passageiro do carro, na intenção de cessar injusta agressão. Um dos policiais ficou no local com o indivíduo que estava fora do veículo conversando com o condutor para realizar a abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado com ele.
O restante da equipe embarcou na viatura e realizou perseguição ao veículo, sendo possível visualizar o carona dispensando a arma na lagoa do meio. O carro, ao passar pelas pedras que fazem a contenção da referida lagoa furou pneu, porém continuou fugindo da abordagem. O carona, que usava uma tornozeleira eletrônica, pulou do veículo e fugiu a pé, tomando destino ignorado.
Em continuidade ao acompanhamento do veículo, mais precisamente na rua Oswaldo Machado, os militares conseguiram abordar o veículo. Durante as buscas, nada de ilícito foi encontrado. Buscas foram realizadas no trajeto realizado pelo condutor, porém a arma dispensada pelo carona não foi localizada. O motorista apresentava sinais de embriaguez e confirmou que ingeriu bebida alcoólica, mas se negou a realizar o teste de bafômetro.
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 32 anos, conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim, foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.

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