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Crime

Perseguição e prisão após roubo de celular em Vila Velha

O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (4), na Avenida Ministro Salgado Filho, localizada no Bairro Soteco

Publicado em 

04 fev 2019 às 23:57

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 23:57

Os bandidos estavam em uma moto, que foi apreendida pela Guarda Crédito: Isaac Ribeiro
Uma mulher, de 32 anos, foi rendida por dois bandidos em uma moto, enquanto esperava um ônibus na Avenida Ministro Salgado Filho, localizada no Bairro Soteco, em Vila Velha, por volta das 18 horas desta segunda-feira (4).
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Segundo a polícia, ela foi abordada e os bandidos simularam que estariam armados. O carona desceu da moto e pediu o celular da vítima. Ela entregou o aparelho e os bandidos fugiram. Pessoas que estavam em um prédio viram a cena, acionaram a polícia e uma viatura da Guarda Municipal que passava pelo local deu início à perseguição.
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Os bandidos foram abordados no bairro Cristóvão Colombo, também no município. Quando eles viram a Guarda, a dupla chegou a jogar a moto em cima da equipe e tentou fugir, mas foi detida e encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha. 
O celular da vítima foi recuperado. Os acusados não possuíam passagens pela polícia. 
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