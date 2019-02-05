Perseguição e prisão após roubo de celular em Vila Velha

Os bandidos estavam em uma moto, que foi apreendida pela Guarda Crédito: Isaac Ribeiro

Uma mulher, de 32 anos, foi rendida por dois bandidos em uma moto, enquanto esperava um ônibus na Avenida Ministro Salgado Filho, localizada no Bairro Soteco, em Vila Velha, por volta das 18 horas desta segunda-feira (4).

Segundo a polícia, ela foi abordada e os bandidos simularam que estariam armados. O carona desceu da moto e pediu o celular da vítima. Ela entregou o aparelho e os bandidos fugiram. Pessoas que estavam em um prédio viram a cena, acionaram a polícia e uma viatura da Guarda Municipal que passava pelo local deu início à perseguição.

Os bandidos foram abordados no bairro Cristóvão Colombo, também no município. Quando eles viram a Guarda, a dupla chegou a jogar a moto em cima da equipe e tentou fugir, mas foi detida e encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha.