Perseguição a dupla em carro roubado termina em acidentes e confronto no ES

Uma perseguição a dois criminosos em um carro roubado terminou em confronto entre os suspeitos e a Polícia Militar na madrugada deste domingo (23), no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Durante a fuga, a dupla bateu contra dois muros e atirou contra os militares para conseguir fugir.
Segundo informações da PM, os criminosos fugiram em alta velocidade no Volkswagen Voyage branco após uma viatura que estava em patrulhamento se aproximar do carro. Os militares iniciaram uma perseguição e, durante a fuga, o suspeito que estava ao volante perdeu o controle da direção e bateu com o veículo contra um muro, depois atingiu outro em uma rua vizinha.
A Polícia Militar disse que, após o acidente, um dos suspeitos saiu do veículo e atirou seis vezes contra a viatura da corporação. Um policial revidou, efetuando oito disparos. A dupla fugiu e, mesmo após buscas, os militares não conseguiu localizar os indivíduos. A PM informou que ninguém ficou ferido durante o confronto.
A PM informou que, em consulta ao chassi do veículo, os policiais constataram que a placa do carro estava clonada e que ele havia sido roubado em maio deste ano. O Volkswagen Voyage foi guinchado e levado ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
A Polícia Civil informou, por nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Sooretama, que trabalha para que os suspeitos sejam identificados e detidos. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.