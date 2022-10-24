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Em Sooretama

Perseguição a dupla em carro roubado termina em acidentes e confronto no ES

Segundo a PM, durante a fuga, os suspeitos bateram em dois muros e, em seguida, trocaram tiros com militares e fugiram; a dupla não foi localizada e o carro batido foi apreendido
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 out 2022 às 12:13

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 12:13

Carro ficou com a frente avariada após a batida
Carro ficou com a frente avariada após a batida Crédito: Divulgação/PMES
Uma perseguição a dois criminosos em um carro roubado terminou em confronto entre os suspeitos e a Polícia Militar na madrugada deste domingo (23), no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Durante a fuga, a dupla bateu contra dois muros e atirou contra os militares para conseguir fugir.
Segundo informações da PM, os criminosos fugiram em alta velocidade no Volkswagen Voyage branco após uma viatura que estava em patrulhamento se aproximar do carro. Os militares iniciaram uma perseguição e, durante a fuga, o suspeito que estava ao volante perdeu o controle da direção e bateu com o veículo contra um muro, depois atingiu outro em uma rua vizinha.
A Polícia Militar disse que, após o acidente, um dos suspeitos saiu do veículo e atirou seis vezes contra a viatura da corporação. Um policial revidou, efetuando oito disparos. A dupla fugiu e, mesmo após buscas, os militares não conseguiu localizar os indivíduos. A PM informou que ninguém ficou ferido durante o confronto.
Carro bateu em um muro e depois atingiu outro
Carro bateu em um muro e depois atingiu outro muro Crédito: Divulgação/PMES
A PM informou que, em consulta ao chassi do veículo, os policiais constataram que a placa do carro estava clonada e que ele havia sido roubado em maio deste ano. O Volkswagen Voyage foi guinchado e levado ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
A Polícia Civil informou, por nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Sooretama, que trabalha para que os suspeitos sejam identificados e detidos. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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