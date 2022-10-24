Perseguição a dupla em carro roubado termina em acidentes e confronto no ES

Segundo informações da PM, os criminosos fugiram em alta velocidade no Volkswagen Voyage branco após uma viatura que estava em patrulhamento se aproximar do carro. Os militares iniciaram uma perseguição e, durante a fuga, o suspeito que estava ao volante perdeu o controle da direção e bateu com o veículo contra um muro, depois atingiu outro em uma rua vizinha.