Pela primeira vez, mulher assume comando dos agentes da Guarda

Pela primeira vez, uma mulher assumiu o comando dos agentes da Guarda Municipal da Serra. Com 27 anos, Viviane Aparecida Schlickmann de Oliveira, mais conhecida como GCM Oliveira, tomou posse como Inspetora da Guarda Civil Municipal da Serra na última segunda-feira (28).
A jovem, que atua na Guarda há dois anos, agora carrega a responsabilidade de comandar uma corporação formada por mais de 100 agentes, formada majoritariamente por homens, que representam 73% do total.
"Acredito que o principal desafio é mostrar que uma mulher é competente para ter um cargo dessa responsabilidade. Ainda existem alguns paradigmas na sociedade em relação às mulheres que precisam ser quebrados e essa escolha abre portas para que outras mulheres também tenham essa oportunidade. Fiquei muito honrada com o convite", comentou a Inspetora Oliveira, que diz, no entanto, que nunca sofreu preconceito na Guarda Municipal da Serra.
"Inclusive nas abordagens que fazemos, nas comunidades, sempre fui respeitada", conta.
A jovem assume o comando da Guarda Municipal, que teve um papel atuante no trabalho integrado com a Polícia Militar no processo de redução dos índices de criminalidade do município - em 2018, a Serra deixou de ser a cidade mais violenta do Estado, posição que ocupava há 22 anos.
Serra, sozinha, foi responsável por 42% de redução no número total de homicídios registrados no Estado no ano passado - foram 128 homicídios a menos em comparação ao mesmo período de 2017.
"Vamos reforçar a integração com a PM e com os órgãos responsáveis pelas políticas sociais no município, que foi intensificada nos últimos anos. Esse é o caminho para combater a criminalidade", afirma Oliveira.
O nome de Viviana foi escolhido pelo Comandante da Guarda, que possui um nível hierárquico acima do dela, mas não é agente da Guarda - é um secretário adjunto. A escolha recebeu também o aval das lideranças da secretaria municipal de Defesa Social da Serra e do próprio prefeito Audifax Barcelos.
Além da integração, a inspetora diz que suas prioridades é incentivar a capacitação dos agentes, combater os crimes contra patrimônio e continuar atuante na proteção do patrimônio do município, como escolas e postos de saúde.
"A Guarda é mais preventiva, tem que estar sempre mais próxima da comunidade, criando um vínculo com a comunidade", finaliza Oliveira, indicando que a sua gestão vai buscar um viés comunitário.