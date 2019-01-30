Pela primeira vez, mulher assume comando dos agentes da Guarda

Viviane Aparecida assumiu o comando dos agentes da Guarda Municipal da Serra Crédito: Marcelo Prest

Guarda Civil Municipal da Serra na última segunda-feira (28). Pela primeira vez, uma mulher assumiu o comando dos agentes da Guarda Municipal da Serra. Com 27 anos, Viviane Aparecida Schlickmann de Oliveira, mais conhecida como GCM Oliveira, tomou posse como Inspetora dadana última segunda-feira (28).

A jovem, que atua na Guarda há dois anos, agora carrega a responsabilidade de comandar uma corporação formada por mais de 100 agentes, formada majoritariamente por homens, que representam 73% do total.

"Acredito que o principal desafio é mostrar que uma mulher é competente para ter um cargo dessa responsabilidade. Ainda existem alguns paradigmas na sociedade em relação às mulheres que precisam ser quebrados e essa escolha abre portas para que outras mulheres também tenham essa oportunidade. Fiquei muito honrada com o convite", comentou a Inspetora Oliveira, que diz, no entanto, que nunca sofreu preconceito na Guarda Municipal da Serra.

"Inclusive nas abordagens que fazemos, nas comunidades, sempre fui respeitada", conta.

A jovem assume o comando da Guarda Municipal, que teve um papel atuante no trabalho integrado com a Polícia Militar no processo de redução dos índices de criminalidade do município - em 2018, a Serra deixou de ser a cidade mais violenta do Estado, posição que ocupava há 22 anos.

Serra, sozinha, foi responsável por 42% de redução no número total de homicídios registrados no Estado no ano passado - foram 128 homicídios a menos em comparação ao mesmo período de 2017.

"Vamos reforçar a integração com a PM e com os órgãos responsáveis pelas políticas sociais no município, que foi intensificada nos últimos anos. Esse é o caminho para combater a criminalidade", afirma Oliveira.

O nome de Viviana foi escolhido pelo Comandante da Guarda, que possui um nível hierárquico acima do dela, mas não é agente da Guarda - é um secretário adjunto. A escolha recebeu também o aval das lideranças da secretaria municipal de Defesa Social da Serra e do próprio prefeito Audifax Barcelos.

Além da integração, a inspetora diz que suas prioridades é incentivar a capacitação dos agentes, combater os crimes contra patrimônio e continuar atuante na proteção do patrimônio do município, como escolas e postos de saúde.