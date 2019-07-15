Pedreiro matou e concretou mulher em Vila Velha por causa de R$ 50

O pedreiro Lucas Raphael confessou que matou e concretou mulher em obra de Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Praia da Costa, em Vila Velha, no dia 10 de abril deste ano. O acusado, o pedreiro Lucas Raphael dos Santos Silva, foi preso em Minas Gerais na última sexta-feira (12) e confessou o crime. De acordo com ele, a vítima foi morta porque teria roubado uma nota de R$ 50 do acusado. R$ 50. Foi por conta de uma nota neste valor que um pedreiro de 33 anos matou e concretou uma mulher ainda não identificada em uma obra na, em, no dia 10 de abril deste ano. O acusado, o pedreiro Lucas Raphael dos Santos Silva, foi preso emna última sexta-feira (12) e confessou o crime. De acordo com ele, a vítima foi morta porque teria roubado uma nota de R$ 50 do acusado.

INVESTIGAÇÃO E PRISÃO

Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, segundo informações da delegada Raffaella Almeida, titular da DHPM, logo após o corpo ser encontrado as investigações começaram e testemunhas foram ouvidas. A polícia desconfiou do pedreiro logo no início porque, logo após o crime, o acusado sumiu da obra onde trabalhava e morava. A prisão foi realizada pelapor meio dae, segundo informações da delegada Raffaella Almeida, titular da DHPM, logo após o corpo ser encontrado as investigações começaram e testemunhas foram ouvidas. A polícia desconfiou do pedreiro logo no início porque, logo após o crime, o acusado sumiu da obra onde trabalhava e morava.

A delegada informou também que Lucas Raphael era conhecido nas redondezas apenas pelo primeiro nome e pelo apelido de "Mineirinho", que gerou a desconfiança da polícia de que ele poderia ser natural de Minas Gerais. A delegada entrou em contato com a Polícia de Minas Gerais e, com o primeiro nome, apelido e um dos sobrenomes, conseguiu identificar o pedreiro. A partir daí, as buscas começaram com foco no Estado de Minas Gerais com o apoio do grupo tático da Polícia Civil de lá.

Ele apertou o corpo dela até a mulher desfalecer. Pegou o corpo e, para tentar se esquivar de punição pelo homicídio, tentou ocultá-lo jogando no vão Raffaella Almeida, titular da DHPM

A VERSÃO DO ASSASSINO

Em depoimento, Lucas confessou o crime e contou à delegada que, na sexta-feira anterior à morte da vítima, foi aniversário dele, e que ele estava com uma quantia em dinheiro para comprar marmita para os pedreiros que trabalhavam na obra, com o dinheiro que tinha sido arrecadado no local. Com a quantia, ao invés de comprar as marmitas, "Mineirinho" comprou drogas e teria passado madrugada do aniversário consumindo cocaína.

Encontro de cadáver em obra na Praia da Costa em Vila Velha Crédito: Reprodução/Whatsapp

No dia seguinte, ele disse em depoimento que saiu para comprar mais drogas — foi quando ele encontrou a vítima, que era conhecida como "De menor" ou "Sem calcinha" na casa do traficante que vendia as substâncias. Os dois usaram juntos na obra em que Lucas Raphael trabalhava. Compraram crack e foram consumir lá.

Ele parecia um pouco arrependido. Não tinha passagens pela polícia. Agora ele está no Centro de Triagem de Viana Raffaella Almeida, titular da DHPM

Chegando na obra, Lucas contou que, antes de usar o crack, resolveu ir até o portão checar se estava trancado. Ele disse que tinha deixado uma quantia de R$ 50 na obra e, quando voltou, o dinheiro não estava mais lá. Foi quando ele e a vítima começaram a discutir. Havia uma academia próximo ao local e a mulher ameaçou gritar, foi quando o pedreiro deu um golpe estilo mata-leão e ela desmaiou. Ali, ele contou que achou que ela já estava morta. Pegou ela no colo e subiu em uma escada da obra para jogar o corpo em um vão.

Departamento Médico Legal (DML) é de traumatismo craniano. Novamente teria pegado o corpo e subido a escada para jogar o corpo no vão. Ele conta que preparou a massa de concreto e jogou em cima do corpo. Depois do crime, ele desapareceu e fugiu para Minas Gerais. Por não aguentar carregar a vítima no colo, ela caiu e bateu a cabeça. A delegada acredita que foi neste momento que ela morreu, já que a causa da morte, segundo o laudo doé de traumatismo craniano. Novamente teria pegado o corpo e subido a escada para jogar o corpo no vão. Ele conta que preparou a massa de concreto e jogou em cima do corpo. Depois do crime, ele desapareceu e fugiu para Minas Gerais.

Corpo encontrado em obra na Praia da Costa em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Ainda em depoimento, o pedreiro disse que estava arrependido e que tudo aconteceu devido ao intenso uso de drogas naquele dia, e disse também que não conhecia a vítima. Após aplicar o golpe de mata-leão, Lucas Raphael afirmou que teria encontrado os R$ 50 junto ao corpo da mulher.

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O pedreiro está detido por meio de mandado de prisão temporária e será autuado por homicídio e ocultação de cadáver.

CORPO ATÉ HOJE À ESPERA DE RECONHECIMENTO

A delegada faz um apelo para que a vítima seja identificada. Até hoje, não apareceu ninguém da família para reconhecer o corpo. Ela não tinha documentos, possuía duas tatuagens — sendo uma estrela de Davi na panturrilha esquerda e outra tatuagem na panturrilha direita, com um coração, uma âncora com um laço de fita da cor rosa escrito "Jesus".

No início das investigações, o delegado José Lopes também tinha feito um apelo para que qualquer pessoa que conhecia a vítima procurasse a polícia para passar mais informações sobre ela.

"Se a gente tivesse ao menos o primeiro nome seria mais fácil identificá-la. Ela vivia pela região, outras pessoas em situação de rua deveriam conhecê-la. Já checamos com a Delegacia de Pessoas Desaparecidas e não há ninguém procurando por uma mulher com as características da vítima concretada", lamentou uma funcionária do DML na época. A mulher aparentava ter entre 25 e 30 anos, usava um short cinza, cropped azul e branco e um biquíni de cor azul.