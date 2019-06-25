Pedras de crack são encontradas em pia de banheiro em Colatina

Por volta das 20h, a Polícia Militar chegou à residência do casal, localizada no bairro Bela Vista, após abordar um homem que havia comprado uma pedra e indicou o endereço de origem da droga. As porções de crack estavam em pequenos papelotes, que eram guardados dentro de sacolas plásticas.
Os três foram conduzidos à 15ª Delegacia Regional de Colatina. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o casal, composto por Giovana de Oliveira Ferreira e Filipe da Silva Nunes, foi autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico e encaminhado para o sistema prisional. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Narcóticos da cidade.