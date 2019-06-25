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Crime

Pedras de crack são encontradas em pia de banheiro em Colatina

Casal dono da residência foi preso; mais de 200 pedras da droga foram apreendidas

Publicado em 24 de Junho de 2019 às 21:16

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

24 jun 2019 às 21:16
A criatividade usada de maneira negativa: foi assim que um casal de Colatina, no Noroeste do Estado, achou que conseguiria esconder 281 pedras de crack. O esconderijo escolhido por eles? O cano por onde escorre a água utilizada na pia do banheiro. A tentativa, porém, falhou neste domingo (23).
Por volta das 20h, a Polícia Militar chegou à residência do casal, localizada no bairro Bela Vista, após abordar um homem que havia comprado uma pedra e indicou o endereço de origem da droga. As porções de crack estavam em pequenos papelotes, que eram guardados dentro de sacolas plásticas.
Filipe da Silva Nunes e Giovana de Oliveira Ferreira foram presos Crédito: Divulgação | PM
Os três foram conduzidos à 15ª Delegacia Regional de Colatina. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o casal, composto por Giovana de Oliveira Ferreira e Filipe da Silva Nunes, foi autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico e encaminhado para o sistema prisional. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Narcóticos da cidade.
Papelotes de crack apreendidos estavam embrulhados em sacolas plásticas Crédito: Divulgação | PM

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