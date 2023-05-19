Pedestre morre ao ser atingido por caminhão em Venda Nova do Imigrante

Um pedestre morreu ao ser atingido por um caminhão, na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (19). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele teria entrado na via sem observar a presença do veículo.
A PRF informou que o acidente aconteceu por volta de 14h50. O caminhão, da cidade de João Monlevade, Minas Gerais, seguia no sentido Belo Horizonte. A assessoria informou ainda que o motorista possui 29 anos e também é do município mineiro.
Segundo informações iniciais da Polícia Civil, a perícia foi encaminhada ao local. O motorista permaneceu no local, ficou em choque com o atropelamento e disse que à polícia que o pedestre teria se jogado na frente do veículo.
O corpo seria encaminhado ao Serviço Médico Legal de Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil e a PRF foram procuradas para mais informações, mas ainda não houve retorno.