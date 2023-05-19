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Na BR 262

Pedestre morre ao ser atingido por caminhão em Venda Nova do Imigrante

Acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (19); vítima teria entrado na via sem observar o veículo, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 mai 2023 às 17:56

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 17:56

Um pedestre morreu ao ser atingido por um caminhão, na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (19). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele teria entrado na via sem observar a presença do veículo.
Pedestre morre atingido por caminhão no centro da BR 262
Pedestre morre atingido por caminhão no centro da BR 262 Crédito: Leitor| A Gazeta
PRF informou que o acidente aconteceu por volta de 14h50. O caminhão, da cidade de João Monlevade, Minas Gerais, seguia no sentido Belo Horizonte. A assessoria informou ainda que o motorista possui 29 anos e também é do município mineiro.
Segundo informações iniciais da Polícia Civil, a perícia foi encaminhada ao local. O motorista permaneceu no local, ficou em choque com o atropelamento e disse que à polícia que o pedestre teria se jogado na frente do veículo.
O corpo seria encaminhado ao Serviço Médico Legal de Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil e a PRF foram procuradas para mais informações, mas ainda não houve retorno.

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