PC diz que suspeito de assassinato nem se apresentou nem foi ouvido e contesta advogado

Correção A Polícia Civil informou que, ao contrário do que disse o advogado Arthur Sampaio, que representa o suspeito, o homem não foi apresentado à polícia e, logo, nem ouvido foi. Segundo a PC, o advogado esteve na delegacia e disse que gostaria de apresentar o cliente, mas isso não aconteceu. Questionado pela nossa reportagem novamente após a informação da polícia, o advogado não deu novas informações ou apresentou cópia das declarações que o cliente teria prestado à polícia, segundo a versão dele. Por isso, o título da reportagem foi alterado e o texto reformulado.

O advogado Arthur Sampaio, que faz a defesa do suspeito de matar Jaciara Cristina Schimidel do Nascimento a facadas no dia 26 de maio , em Cariacica, informou que José Carlos Cardoso dos Santos se apresentou à 16ª Delegacia de Polícia Civil de Boa Esperança , no Norte do Espírito Santo, na sexta-feira (7). A Polícia Civil contradiz o advogado e afirma que somente o profissional esteve na delegacia, mas que José Carlos não foi apresentado nem ouvido. Sampaio também afirmou que o ex-companheiro da vítima confessou o assassinato, mas teria sido liberado por não haver flagrante, o que não foi confirmado pela PC. A polícia não divulgou outras informações.

"A Polícia Civil informa que o advogado do investigado compareceu, na última sexta-feira (7), à Delegacia de Polícia de Boa Esperança informando que gostaria de apresentá-lo para dar sua versão dos fatos, mas ele não foi apresentado e oitivado. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e nenhum suspeito foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", informou a corporação, em nota.

A reportagem demandou a Polícia Civil para saber se houve pedido da prisão do suspeito no dia do crime ou em outro momento, mas a corporação se limitou a repetir a nota do parágrafo acima.

O crime

O corpo de Jaciara foi encontrado pelos próprios filhos, na residência dela, no bairro Santa Cecília. Uma nora da vítima, que também esteve no local do crime, contou à Polícia Militar, na ocasião, que não conseguia contato com a sogra há dois dias e, por isso, decidiu procurá-la. Ela disse que havia recebido uma ligação de uma mulher que seria irmã do companheiro da vítima, no caso, José Carlos Cardoso.

Segundo narrado à PM, a mensagem na ligação era para que fossem até a residência da vítima porque iriam encontrá-la esfaqueada e, possivelmente, morta. Na época do crime, a reportagem da TV Gazeta esteve no bairro Santa Cecília, onde vizinhos relataram ouvir brigas do casal, inclusive na madrugada do dia 26 de maio. José Carlos fugiu do local e não foi encontrado, após o crime.

Jaciara Cristina Schimidel do Nascimento foi morta a facadas em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal