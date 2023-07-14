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Em Piranema

Passeio em clube com piscina termina em morte de criança em Cariacica

Menina de 3 anos chegou ao local acompanhada de duas mulheres, que, segundo o dono, seriam a mãe da vítima e uma avó de consideração

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 12:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2023 às 12:31
Uma menina de três anos morreu afogada em uma piscina de um clube no bairro Piranema, em Cariacica, na tarde de quinta-feira (13). O dono do estabelecimento contou à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que a criança estava com duas mulheres — que seriam a mãe e a avó de consideração. Elas chegaram por volta das 15h, sentaram em uma mesa e deixaram a menina na piscina de criança.
Em menos de 15 minutos, elas sentiram falta da menina e começaram a procurá-la. Buscaram nos banheiros, no bar e até mesmo do lado de fora do estabelecimento, pensando que ela poderia ter saído. Pouco depois, o dono do local — que pediu para não ter o nome divulgado — percebeu que a criança estava na piscina para adultos.
Para a reportagem da TV Gazeta, o empresário disse que iniciou os primeiros-socorros e decidiu levar a menina para Unidade de Saúde (US) do bairro Operário, no mesmo município, onde teve a morte confirmada. Ele contou que abriu o espaço há um ano, mas não informou se havia guarda-vidas no momento do afogamento.
Menina de 3 anos morre afogada em clube de Cariacica
Imagem de uma das piscinas de clube onde criança se afogou Crédito: Rodrigo Gomes

O que acontece agora?

Polícia Civil informou que o corpo da criança foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para identificar a causa da morte. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica vai aguardar os resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta. 
A família da criança esteve no DML na manhã desta sexta-feira (14), mas ninguém quis conversar com a reportagem. 
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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