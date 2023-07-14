Passeio em clube com piscina termina em morte de criança em Cariacica

TV Gazeta, que a criança estava com duas mulheres — que seriam a mãe e a avó de consideração. Elas chegaram por volta das 15h, sentaram em uma mesa e deixaram a menina na piscina de criança. Uma menina de três anos morreu afogada em uma piscina de um clube no bairro Piranema, em Cariacica , na tarde de quinta-feira (13). O dono do estabelecimento contou à repórter Daniela Carla, da, que a criança estava com duas mulheres — que seriam a mãe e a avó de consideração. Elas chegaram por volta das 15h, sentaram em uma mesa e deixaram a menina na piscina de criança.

Em menos de 15 minutos, elas sentiram falta da menina e começaram a procurá-la. Buscaram nos banheiros, no bar e até mesmo do lado de fora do estabelecimento, pensando que ela poderia ter saído. Pouco depois, o dono do local — que pediu para não ter o nome divulgado — percebeu que a criança estava na piscina para adultos.

Para a reportagem da TV Gazeta, o empresário disse que iniciou os primeiros-socorros e decidiu levar a menina para Unidade de Saúde (US) do bairro Operário, no mesmo município, onde teve a morte confirmada. Ele contou que abriu o espaço há um ano, mas não informou se havia guarda-vidas no momento do afogamento.

Imagem de uma das piscinas de clube onde criança se afogou Crédito: Rodrigo Gomes

O que acontece agora?

Polícia Civil informou que o corpo da criança foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para identificar a causa da morte. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica vai aguardar os resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.

A família da criança esteve no DML na manhã desta sexta-feira (14), mas ninguém quis conversar com a reportagem.