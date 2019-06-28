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Passou mal em voo

Passageiro morre durante desembarque no Aeroporto de Vitória

A polícia foi informada sobre a ocorrência e esteve no local para investigar o que aconteceu

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 22:56

Publicado em 

27 jun 2019 às 22:56
O homem morreu após passar mal em avião Crédito: Esthefany Mesquita
Um passageiro, identificado como José Roberto Mateu, de 61 anos, morreu após passar mal dentro de uma aeronave que pousou no Aeroporto de Vitória na noite desta quinta-feira (27). Um funcionário da companhia aérea Azul confirmou à reportagem do Gazeta Online que a aeronave saiu do Rio de Janeiro com destino a Vitória. A polícia foi informada sobre a ocorrência e esteve no local para investigar o que aconteceu.
Nesta noite, a Azul informou que o passageiro passou mal durante o desembarque do voo AD5126.  Segundo a Polícia Civil, ele estava caído entre as poltronas e foi prontamente atendido pela equipe médica do aeroporto, mas acabou falecendo. "A Azul lamenta o ocorrido e ressalta que está prestando toda a assistência necessária aos familiares", esclareceu, em nota.
A Polícia ainda informou que José tinha passado por uma cirurgia, solicitou uma cadeira de rodas e atendimento preferencial no Rio de Janeiro.
> Idoso passa mal e morre após ganhar caminhonete em bingo; veja vídeo
A Infraero explicou que era por volta das 17h30 quando a tripulação da Azul fez o acionamento para a equipe médica prestar atendimento ao passageiro que se sentiu mal. "Infraero prestou o primeiro atendimento e os médicos chegaram a pedir o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o passageiro não resistiu. A causa da morte não foi informada", finalizou.
José Roberto não tinha sinais de violência. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
 

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