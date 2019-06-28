Passageiro morre durante desembarque no Aeroporto de Vitória

explicou que era por volta das 17h30 quando a tripulação da Azul fez o acionamento para a equipe médica prestar atendimento ao passageiro que se sentiu mal. "Infraero prestou o primeiro atendimento e os médicos chegaram a pedir o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o passageiro não resistiu. A causa da morte não foi informada", finalizou.