Passageiro morre durante desembarque no Aeroporto de Vitória

Um passageiro, identificado como José Roberto Mateu, de 61 anos, morreu após passar mal dentro de uma aeronave que pousou no Aeroporto de Vitória na noite desta quinta-feira (27). Um funcionário da companhia aérea Azul confirmou à reportagem do Gazeta Online que a aeronave saiu do Rio de Janeiro com destino a Vitória. A polícia foi informada sobre a ocorrência e esteve no local para investigar o que aconteceu.
Nesta noite, a Azul informou que o passageiro passou mal durante o desembarque do voo AD5126. Segundo a Polícia Civil, ele estava caído entre as poltronas e foi prontamente atendido pela equipe médica do aeroporto, mas acabou falecendo. "A Azul lamenta o ocorrido e ressalta que está prestando toda a assistência necessária aos familiares", esclareceu, em nota.
A Polícia ainda informou que José tinha passado por uma cirurgia, solicitou uma cadeira de rodas e atendimento preferencial no Rio de Janeiro.
A Infraero explicou que era por volta das 17h30 quando a tripulação da Azul fez o acionamento para a equipe médica prestar atendimento ao passageiro que se sentiu mal. "Infraero prestou o primeiro atendimento e os médicos chegaram a pedir o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o passageiro não resistiu. A causa da morte não foi informada", finalizou.
José Roberto não tinha sinais de violência. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.