Passageiro é preso por assediar professora de inglês em coletivo

O passageiro de um ônibus foi preso após ser acusado de importunar sexualmente uma professora de inglês, de 18 anos, dentro de um coletivo, na Rodovia do Sol, em Vila Velha, na manhã deste domingo (20).
A professora estava acompanhada de um grupo de mais três amigos e seguia do Centro de Vila Velha para se divertirem na praia de Setiba, em Guarapari. Todos estavam no coletivo da linha 672 (Terminal de Vila Velha X Trevo de Setiba).
Havia muitos passageiros em pé no coletivo, entre eles a professora de inglês e o criminoso, oportunidade que ele aproveitou para cometer o crime.
“Minha amiga disse para mim que ele estava encostando demais. Eu estava em pé, mas saí do lugar onde eu estava, fiquei mais para o meio do ônibus, e minha amiga se aproximou de mim, deixando um espaço confortável entre ela e o acusado. Mesmo assim, ele se aproximou novamente e voltou a encostar na minha amiga”, contou uma passageira, uma estudante, 18 anos, que acompanhava a professora de inglês.
O suspeito ficou roçando na vítima, até que um outro passageiro que estava sentado cedeu lugar à professora. “Eu comecei a chorar, pois não tinha reação. Não acreditava que aquilo estava acontecendo”, contou a vítima.
Quando a estudante olhou para o suspeito, percebeu pelo volume da calça e que ele estava com o pênis ereto devido o contato com a professora de inglês.
A estudante foi quem deu o alerta para os demais passageiros. Houve uma grande revolta dentro do coletivo e foi solicitado ao motorista que parasse no posto da Polícia Rodoviária Estadual, na altura da Barra do Jucu, ainda em Vila Velha.
Os policiais ordenaram que o suspeito descesse do coletivo. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha onde foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual e será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana no início da manhã desta segunda-feira.