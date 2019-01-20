Passageiro é preso por assediar professora de inglês em coletivo

Acusado de importunação é levado pela polícia Crédito: Internauta

O passageiro de um ônibus foi preso após ser acusado de importunar sexualmente uma professora de inglês, de 18 anos, dentro de um coletivo, na Rodovia do Sol, em Vila Velha , na manhã deste domingo (20).

A professora estava acompanhada de um grupo de mais três amigos e seguia do Centro de Vila Velha para se divertirem na praia de Setiba , em Guarapari . Todos estavam no coletivo da linha 672 (Terminal de Vila Velha X Trevo de Setiba).

Havia muitos passageiros em pé no coletivo, entre eles a professora de inglês e o criminoso, oportunidade que ele aproveitou para cometer o crime.

“Minha amiga disse para mim que ele estava encostando demais. Eu estava em pé, mas saí do lugar onde eu estava, fiquei mais para o meio do ônibus, e minha amiga se aproximou de mim, deixando um espaço confortável entre ela e o acusado. Mesmo assim, ele se aproximou novamente e voltou a encostar na minha amiga”, contou uma passageira, uma estudante, 18 anos, que acompanhava a professora de inglês.

O suspeito ficou roçando na vítima, até que um outro passageiro que estava sentado cedeu lugar à professora. “Eu comecei a chorar, pois não tinha reação. Não acreditava que aquilo estava acontecendo”, contou a vítima.

Quando a estudante olhou para o suspeito, percebeu pelo volume da calça e que ele estava com o pênis ereto devido o contato com a professora de inglês.

A estudante foi quem deu o alerta para os demais passageiros. Houve uma grande revolta dentro do coletivo e foi solicitado ao motorista que parasse no posto da Polícia Rodoviária Estadual, na altura da Barra do Jucu, ainda em Vila Velha