Passageiro é detido após se masturbar dentro de ônibus em Vila Velha

Um passageiro foi detido no Terminal de São Torquato, Vila Velha, acusado de tentar abusar sexualmente de uma menina de 13 anos, dentro de um ônibus do sistema Transcol.
De acordo com informações da Polícia Militar, o indivíduo teria exposto o órgão genital e começou a se masturbar olhando para a adolescente. Em seguida, um passageiro que sentava ao lado da jovem desceu do ônibus e o acusado então sentou ao lado da garota. Outra pessoa que estava no coletivo percebeu o comportamento dele e solicitou que a menor trocasse de assento, porém o homem seguiu realizando o ato criminoso.
Quando o ônibus chegou ao Terminal de São Torquato, uma passageira fez contato com os seguranças do local e o suspeito foi detido até a chegada da Polícia Militar, que o encaminhou à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).