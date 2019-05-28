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São Torquato

Passageiro é detido após se masturbar dentro de ônibus em Vila Velha

Segundo informações de testemunhas à polícia, o homem detido teria tentado abusar sexualmente de uma menina de 13 anos
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

28 mai 2019 às 17:34

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 17:34

Terminal de São Torquato, em Vila Velha, onde suspeito foi detido Crédito: Bernardo Coutinho | GZ
Um passageiro foi detido no Terminal de São Torquato, Vila Velha, acusado de tentar abusar sexualmente de uma menina de 13 anos, dentro de um ônibus do sistema Transcol
De acordo com informações da Polícia Militar, o indivíduo teria exposto o órgão genital e começou a se masturbar olhando para a adolescente. Em seguida, um passageiro que sentava ao lado da jovem desceu do ônibus e o acusado então sentou ao lado da garota. Outra pessoa que estava no coletivo percebeu o comportamento dele e solicitou que a menor trocasse de assento, porém o homem seguiu realizando o ato criminoso.
> Homem é preso por passar a mão em passageira no Transcol
Quando o ônibus chegou ao Terminal de São Torquato, uma passageira fez contato com os seguranças do local e o suspeito foi detido até a chegada da Polícia Militar, que o encaminhou à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).
> Passageiras relatam importunação sexual dentro dos ônibus

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