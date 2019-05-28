Passageiro é detido após se masturbar dentro de ônibus em Vila Velha

De acordo com informações da Polícia Militar, o indivíduo teria exposto o órgão genital e começou a se masturbar olhando para a adolescente. Em seguida, um passageiro que sentava ao lado da jovem desceu do ônibus e o acusado então sentou ao lado da garota. Outra pessoa que estava no coletivo percebeu o comportamento dele e solicitou que a menor trocasse de assento, porém o homem seguiu realizando o ato criminoso.