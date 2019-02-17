Lilia Barros, jornalista, foi assediada dentro de ônibus e passageiros impediram que o homem fugisse Crédito: Bernardo Coutinho

Uma jornalista de 54 anos denunciou ter sofrido assédio sexual dentro de um ônibus do sistema Transcol na manhã deste domingo (17), em Vila Velha. A vítima, que seguia para a igreja, conta que o homem identificado como Flávio Soares dos Santos insistiu em ficar atrás dela dentro do veículo e passou a mão nas nádegas da passageira. Ao perceber, ela pediu ajuda dos passageiros e o acusado foi levado à delegacia.

De acordo com a jornalista Lilia Barros, era por volta das 8h50 quando ela entrou no Transcol da linha 503, no Terminal de Vila Velha. O trajeto do ônibus segue até o Terminal de Laranjeiras. Lilian pretendia ir à igreja, mas os planos foram interrompidos após ela perceber que estava sendo vítima de assédio sexual.

"Todos os assentos do ônibus estavam ocupados e eu fiquei de pé com outras quatro pessoas. Percebi que um homem ficou atrás de mim e achei estranho, porque havia espaço no veículo. Cheguei a dar um passo para o lado, mas ele foi junto, insistindo em ficar muito perto de mim. Foi quando comecei a sentir alguma coisa encostando em mim. Desconfiei, mas logo me reprimi. Pensei: 'Não é possível, é coisa da minha cabeça, deve ser um trabalhador'. Ele encostou três vezes. Na quarta, ele apertou minhas nádegas com força. Foi quando olhei para trás e vi a mão dele. Ele estava passando a mão em mim", lembra.

Your browser does not support the audio element. Passageira denuncia assédio em Transcol e acusado é detido em Vila Velha

A jornalista empurrou o homem e começou a gritar, chamando a atenção de outros passageiros. Nesse momento, o motorista travou as portas do veículo para evitar que o acusado fugisse. Alguns dos passageiros ficaram tão revoltados com a situação que tentaram agredir o homem.

"Eu que pedi para não agredirem. A gente não pode resolver um crime cometendo outro. Falei que se a lei existe, tem que ser cumprida. Que ele tinha era que ser preso. De início, quando comecei a gritar, o abusador me olhou com desdenho. Depois ele assumiu que praticou o crime e pediu desculpas. Eu só quero que ele pague pelo que fez, para que nenhuma outra mulher tenha que passar pelo que eu passei", afirma.

As testemunhas acionaram a Polícia Militar e o acusado foi encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher (PEM) para prestar esclarecimentos. Visivelmente abalada, a jornalista contou porque decidiu denunciar.

"Enquanto ele se esfregava em mim eu tive a impressão de que estava errada. Pensei que não era possível, que era coisa da minha cabeça. Que eu poderia prejudicar alguém do bem. Tentei me afastar, mas não adiantava. Fiquei muito nervosa. Denunciei porque estou cansada e com nojo disso. Todo dia a gente vê mulheres e crianças sendo assediadas e abusadas. Fiz isso não só por mim, mas com todas as mulheres. Que os homens tenham mais cuidado porque agora as mulheres têm força para falar. Ele me olhava com desdenho e eu em senti um lixo. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente", afirmou.

AUTUAÇÃO

De acordo com a delegada plantonista, Silvana Paula Castro, do Plantão Especializado da Mulher (PEM), o homem foi autuado pelo crime de importunação sexual. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

Segundo ela, o acusado possuí passagem pela polícia pelo crime de estupro de vulnerável, de uma menor de 13 anos.







