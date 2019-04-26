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Norte do ES

Partida de futebol termina em morte em Jaguaré

Jovem executado a tiros estava encostado no alambrado; outras duas pessoas foram vítimas de bala perdida

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 19:39

Publicado em 

26 abr 2019 às 19:39
Delegacia de Jaguaré Crédito: Divulgação
Sem motivos para comemorar: assim terminou uma partida de futebol jogada na quadra poliesportiva da comunidade de São Roque, em Jaguaré, no Norte do Estado, nesta quinta-feira (25). Por volta das 22h20, dois homens chegaram ao local, efetuaram mais de dez disparos e fizeram três vítimas – uma delas morreu. Os criminosos fugiram em uma motocicleta.
De acordo com testemunhas, os tiros tiveram como alvo Alex Ferreira Vieira, de 27 anos, que chegou a ser levado com vida ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. À Polícia Militar, o médico plantonista informou que o corpo da vítima possuía 16 perfurações.
Além de Alex, outras duas pessoas deram entrada no hospital por apresentarem ferimentos causados por balas perdidas. Um homem, de 30 anos, que jogava bola no outro lado da quadra, ficou com a panturrilha esquerda machucada; e uma mulher, de 21 anos, teve a perna direita atingida.
De acordo com a jovem, Alex estava sentado no chão, do lado de dentro do alambrado, e de costas para o local de onde vieram os atiradores. Um deles estaria com um revólver, e outro com uma pistola. Após o início da ação, ele tentou fugir, mas acabou caindo e sofrendo mais disparos. No local, a PM encontrou 11 cápsulas de arma de fogo.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré e que até o momento nenhum suspeito foi detido. Quem tiver qualquer contribuição sobre o caso deve registrá-la por meio do Disque-Denúncia (181) ou do site www.disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos.

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