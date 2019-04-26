Partida de futebol termina em morte em Jaguaré

Sem motivos para comemorar: assim terminou uma partida de futebol jogada na quadra poliesportiva da comunidade de São Roque, em, no Norte do Estado, nesta quinta-feira (25). Por volta das 22h20, dois homens chegaram ao local, efetuaram mais de dez disparos e fizeram três vítimas – uma delas morreu. Os criminosos fugiram em uma motocicleta.

De acordo com testemunhas, os tiros tiveram como alvo Alex Ferreira Vieira, de 27 anos, que chegou a ser levado com vida ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. À, o médico plantonista informou que o corpo da vítima possuía 16 perfurações.

Além de Alex, outras duas pessoas deram entrada no hospital por apresentarem ferimentos causados por balas perdidas. Um homem, de 30 anos, que jogava bola no outro lado da quadra, ficou com a panturrilha esquerda machucada; e uma mulher, de 21 anos, teve a perna direita atingida.

De acordo com a jovem, Alex estava sentado no chão, do lado de dentro do alambrado, e de costas para o local de onde vieram os atiradores. Um deles estaria com um revólver, e outro com uma pistola. Após o início da ação, ele tentou fugir, mas acabou caindo e sofrendo mais disparos. No local, a PM encontrou 11 cápsulas de arma de fogo.