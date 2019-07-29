Pai que sequestrou bebê em Vitória ficará em hospital psiquiátrico

Depois de se entregar à, após manter a filha, uma bebê de dois meses, por quase 17h em, o ajudante de pedreiro Adilcimar Ribeiro dos Santos, de 42 anos, vai passar a noite de domingo (28) no Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), em Cariacica. A pedido dos médicos plantonistas, Adilcimar passará por exames clínicos mais detalhados para avaliar se sofre de