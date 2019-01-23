Pai que estuprava a filha é preso em Cariacica

DPCA Crédito: Fernando Madeira | GZ

Cariacica nesta quarta-feira (23) acusado de abusar sexualmente da própria filha desde que ela tinha 12 anos de idade (atualmente ela tem 14). O delegado Lorenzo Pazolini, responsável pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), informou que o criminoso aproveitou-se da fragilidade da filha, que perdeu a mãe em 2014. Um homem de 40 anos foi preso emnesta quarta-feira (23) acusado de abusar sexualmente da própria filha desde que ela tinha 12 anos de idade (atualmente ela tem 14). O delegado Lorenzo Pazolini, responsável pelainformou que o criminoso aproveitou-se da fragilidade da filha, que perdeu a mãe em 2014.

"Os abusos chegaram à prática sexual efetiva. Ele estuprava a menina dentro da própria casa onde eles residiam", informou Pazolini. O crime foi descoberto após a menina chegar à escola em que estudava momentos após um dos abusos. "Ele praticou o abuso sexual e ela foi obrigada a ir para a escola sem sequer tomar banho. Chegando lá, a menina chorou muito e recebeu auxílio de uma colega, que ficou abismada com o depoimento e chorou junto com a jovem", detalhou o delegado.

As duas decidiram procurar auxílio da professora, que, imediatamente, comunicou a pedagoga da instituição e chamou o Conselho Tutelar de Cariacica. "O órgão trouxe a jovem ao nosso encontro, ela foi conduzida à DPCA e iniciamos a coleta de provas. Com o material, foi feito um exame de DNA, que mostra que ela foi vítima de violência sexual da pior espécie", disse.