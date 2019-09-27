Pai implora a bandidos antes de morrer: "Por favor, meu bebê está aqui"

O crime aconteceu na Avenida Meleiras, no bairro Mariricu. Segundo a, o casal tinha acabado de sair de casa com a filha para levá-la ao pediatra. Flávio conduzia o veículo Jeep Renegade, de cor branca, quando, cerca de 200 metros à frente, uma motocicleta com os dois suspeitos se aproximou, já atirando nele.

A vítima ainda acelerou, andou com o carro por alguns metros e parou na Avenida Meleiras, por conta dos ferimentos. Quando os acusados perceberam que o homem ainda estava vivo e que dizia “Por favor, meu bebê está aqui”, o carona saiu da moto, se aproximou do veículo e atirou mais vezes contra a vítima. A mulher e a criança não foram feridas.