Pai implora a bandidos antes de morrer: "Por favor, meu bebê está aqui"

Um homem de 54 anos baleado na frente da família, na tarde desta quinta-feira (26), em São Mateus, fez um apelo aos assassinos antes de morrer. Mesmo ferido, ele disse: “Por favor, meu bebê está aqui”. Flávio Baldow tinha acabado de sair de carro com a esposa e a filha quando foi surpreendido por dois suspeitos de motocicleta, que atiraram contra a vítima.
O crime aconteceu na Avenida Meleiras, no bairro Mariricu. Segundo a Polícia Militar, o casal tinha acabado de sair de casa com a filha para levá-la ao pediatra. Flávio conduzia o veículo Jeep Renegade, de cor branca, quando, cerca de 200 metros à frente, uma motocicleta com os dois suspeitos se aproximou, já atirando nele.
A vítima ainda acelerou, andou com o carro por alguns metros e parou na Avenida Meleiras, por conta dos ferimentos. Quando os acusados perceberam que o homem ainda estava vivo e que dizia “Por favor, meu bebê está aqui”, o carona saiu da moto, se aproximou do veículo e atirou mais vezes contra a vítima. A mulher e a criança não foram feridas.
A PM chegou no local e encontrou Flávio bastante ferido na cabeça, mas ainda com vida. Ele foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Estadual Roberto Silvares. No entanto, a vítima morreu durante o atendimento médico.
Após o crime, os suspeitos fugiram. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. “Até o momento, a autoria e a motivação são desconhecidas. Informações adicionais ainda não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato”, diz a nota.
Por favor, meu bebê está aqui, implorou morto na frente da família