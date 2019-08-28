Cariacica

Pai flagra filha sendo esfaqueada, luta com agressor e ajuda na prisão

Segundo a Polícia Civil, a mulher terminou o relacionamento com o agressor há cinco dias

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 10:09

Isaac Ribeiro

Plantão Especializado da Mulher Crédito: Divulgação
Um pai flagrou a filha sendo esfaqueada pelo ex-marido dentro de casa, salvou a jovem e ajudou a Polícia Militar a prender o agressor no quintal do imóvel localizado em Itacibá, Cariacica, por volta das 17h desta terça-feira (27). 
A vendedora de 27 anos relatou à Polícia Civil que terminou o relacionamento com o acusado há cinco dias e foi morar com os pais. Por não aceitar o fim do casamento, o acusado pulou o muro do imóvel e esfaqueou a ex-mulher - quando ela chegava em casa - com ao menos três golpes. 
O pai da jovem flagrou o ataque, entrou em luta corporal e imobilizou o acusado até a chegada dos policiais militares. A mulher foi socorrida para um hospital particular do município. O acusado foi preso e encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória.
Tópicos Relacionados

Cariacica mulher
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço
Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Lula na Espanha: 'Tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela'

