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Em Cariacica

Pai esfaqueia filho que queria ficar mais tempo no ES

Idoso de 83 anos queria retornar para São Paulo, onde residia com o filho. Os dois vieram para o Espírito Santo passar o Dia dos Pais com outros familiares
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

17 ago 2023 às 13:35

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 13:35

José Rodrigues Siqueira
José Rodrigues Siqueira esfaqueou o próprio filho Crédito: Fabrício Christi
Uma desavença familiar quase termina em tragédia no bairro Itapemirim, em Cariacica. José Rodrigues Siqueira, de 83 anos, esfaqueou o próprio filho, de 54, na manhã desta quinta-feira (17).
De acordo com a Polícia Militar, há cerca de um ano, José Rodrigues ficou viúvo e passava temporadas na casa dos filhos, não tendo moradia fixa. Ele estava sob os cuidados do filho, de 54 anos, que reside em São Paulo, porém os dois vieram para o Espírito Santo passar o Dia dos Pais em família.
Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, ele queria voltar para São Paulo e o filho queria passar mais tempo no Estado. Na manhã desta quinta-feira, enquanto a vítima dormia, o pai tentou falar com o homem que não teria dado atenção a ele. Neste momento, o suspeito pegou uma faca na cozinha e foi até o local onde o filho estava deitado e o golpeou, acertando o pescoço, as costas e o braço esquerdo. A vítima começou a gritar e outro filho, de 57 anos, empurrou o pai tirando-o de cima do irmão.
Um neto do suspeito tirou a faca das mãos dele e a vítima foi socorrida para um Pronto Atendimento e posteriormente transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Ainda segundo informações da reportagem da TV Gazeta, o estado de saúde dele é grave.
O suspeito foi detido e encaminhado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, sendo encaminhado ao sistema prisional.
Pai esfaqueia filho que queria ficar mais tempo no ES

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