Pai esfaqueia filho que queria ficar mais tempo no ES

Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, ele queria voltar para São Paulo e o filho queria passar mais tempo no Estado. Na manhã desta quinta-feira, enquanto a vítima dormia, o pai tentou falar com o homem que não teria dado atenção a ele. Neste momento, o suspeito pegou uma faca na cozinha e foi até o local onde o filho estava deitado e o golpeou, acertando o pescoço, as costas e o braço esquerdo. A vítima começou a gritar e outro filho, de 57 anos, empurrou o pai tirando-o de cima do irmão.