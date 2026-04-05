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Eleições 2026

Avante anuncia escritor Augusto Cury como pré-candidato à Presidência

Escritor de autoajuda já havia manifestado intenção de concorrer à Presidência. No entanto, até o anúncio deste domingo, Cury ainda buscava um partido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 abr 2026 às 18:05

Publicado em 05 de Abril de 2026 às 18:05

O Avante anunciou neste domingo (5) que o escritor Augusto Cury deve concorrer à Presidência da República pelo partido nas eleições deste ano.
Partido comunicou em rede social. "O povo brasileiro não aguenta mais essa polarização e é preciso virar essa página com alguém que consiga fazer o nosso país avançar com prosperidade e qualidade de vida para as pessoas!", diz a publicação que anuncia o psiquiatra e autor de best-sellers de autoajuda como pré-candidato.
O escritor Augusto Cury
O escritor Augusto Cury Crédito: Divulgação
Escritor já havia manifestado intenção de concorrer à Presidência. No entanto, até o anúncio deste domingo, Cury ainda buscava um partido. Há um mês, ele escreveu em uma rede social: "Minha candidatura só será possível se houver um partido que me convide, pois desejo fazer uma política de Estado, e não de partidos".
Cury diz que conversou com políticos e agradeceu a vários em publicação no Instagram. Segundo o escritor, ele foi recebido pelo ex-presidente Michel Temer, por Gilberto Kassab, Marcos Pereira, Aécio Neves, Renata Abreu, pastor Everaldo, Aldo Rebelo, Suêd Haidar e Marcel Van Hattem. "Tive diálogos ricos e inteligentes com todos eles e, como sempre, sigo sendo um colecionador de bons amigos", afirma.

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