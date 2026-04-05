Avante anuncia escritor Augusto Cury como pré-candidato à Presidência

O Avante anunciou neste domingo (5) que o escritor Augusto Cury deve concorrer à Presidência da República pelo partido nas eleições deste ano.

Partido comunicou em rede social. "O povo brasileiro não aguenta mais essa polarização e é preciso virar essa página com alguém que consiga fazer o nosso país avançar com prosperidade e qualidade de vida para as pessoas!", diz a publicação que anuncia o psiquiatra e autor de best-sellers de autoajuda como pré-candidato.

O escritor Augusto Cury Crédito: Divulgação

Escritor já havia manifestado intenção de concorrer à Presidência. No entanto, até o anúncio deste domingo, Cury ainda buscava um partido. Há um mês, ele escreveu em uma rede social: "Minha candidatura só será possível se houver um partido que me convide, pois desejo fazer uma política de Estado, e não de partidos".