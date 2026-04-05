Imagem de Nossa Senhora da Penha é acesa na Praia da Costa Crédito: Felipe Sena

A tradicional imagem luminosa de Festa da Penha voltou a brilhar nas areias da Praia da Costa, em Vila Velha , na noite deste domingo de Páscoa (5). O acendimento da escultura de Nossa Senhora da Penha, realizado às 19 horas, reuniu fiéis, moradores e turistas em um dos momentos mais simbólicos da programação.

Com mais de 18 metros de altura e cerca de 120 mil pontos de luz, a estrutura foi montada na altura da Avenida Champagnat e se consolida, mais uma vez, como um dos principais marcos visuais e emocionais da festa, considerada a terceira maior celebração mariana do Brasil.

Idealizada pelo designer Mario Gallerani Jr., a escultura chega à sua oitava edição consecutiva em 2026. Desde que foi instalada pela primeira vez, em 2019, a obra se tornou tradição no calendário religioso capixaba, unindo fé, arte e tecnologia.

A imagem é formada por uma estrutura metálica tubular montada sobre um praticável, alcançando mais de 18 metros de altura, do solo até o topo da cruz acima da coroa. Inspirada na iconografia de Nossa Senhora da Penha, a escultura é construída artesanalmente com milhares de pontos de luz em pixel, distribuídos com precisão para formar a silhueta da santa.

Entre os elementos utilizados estão cordões de micro LED em diversas cores, lâmpadas com efeito estroboscópico e recursos de iluminação que criam efeitos visuais como “queda de luz”. Todo o processo de montagem é manual.

A iluminação cria um espaço de contemplação aberto ao público, que deve continuar recebendo visitantes ao longo dos próximos dias da festa.

Segundo o guardião do Convento da Penha, Frei Gabriel Dellandrea, o momento vai além do simbolismo visual. “O acendimento dessa imagem luminosa é mais do que um gesto simbólico; é um convite para que cada pessoa se deixe iluminar por essa presença de fé e esperança”, destacou.

A edição 2026 da Festa da Penha segue até o dia 13 de abril, com o tema “Fazei de nós instrumentos da paz”, em referência ao legado de São Francisco de Assis, nos 800 anos de sua morte.