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Festa da Penha 2026

Imagem de Nossa Senhora da Penha é acesa na Praia da Costa

Com 120 mil luzes, instalação é um dos principais símbolos da Festa da Penha e atrai fiéis e turistas à orla de Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2026 às 19:49

Publicado em 05 de Abril de 2026 às 19:49

Imagem de Nossa Senhora da Penha é acesa na Praia da Costa
Imagem de Nossa Senhora da Penha é acesa na Praia da Costa Crédito: Felipe Sena
A tradicional imagem luminosa de Festa da Penha voltou a brilhar nas areias da Praia da Costa, em Vila Velha, na noite deste domingo de Páscoa (5). O acendimento da escultura de Nossa Senhora da Penha, realizado às 19 horas, reuniu fiéis, moradores e turistas em um dos momentos mais simbólicos da programação.
Com mais de 18 metros de altura e cerca de 120 mil pontos de luz, a estrutura foi montada na altura da Avenida Champagnat e se consolida, mais uma vez, como um dos principais marcos visuais e emocionais da festa, considerada a terceira maior celebração mariana do Brasil.
Idealizada pelo designer Mario Gallerani Jr., a escultura chega à sua oitava edição consecutiva em 2026. Desde que foi instalada pela primeira vez, em 2019, a obra se tornou tradição no calendário religioso capixaba, unindo fé, arte e tecnologia.
A imagem é formada por uma estrutura metálica tubular montada sobre um praticável, alcançando mais de 18 metros de altura, do solo até o topo da cruz acima da coroa. Inspirada na iconografia de Nossa Senhora da Penha, a escultura é construída artesanalmente com milhares de pontos de luz em pixel, distribuídos com precisão para formar a silhueta da santa.
Entre os elementos utilizados estão cordões de micro LED em diversas cores, lâmpadas com efeito estroboscópico e recursos de iluminação que criam efeitos visuais como “queda de luz”. Todo o processo de montagem é manual.
A iluminação cria um espaço de contemplação aberto ao público, que deve continuar recebendo visitantes ao longo dos próximos dias da festa.
Segundo o guardião do Convento da Penha, Frei Gabriel Dellandrea, o momento vai além do simbolismo visual. “O acendimento dessa imagem luminosa é mais do que um gesto simbólico; é um convite para que cada pessoa se deixe iluminar por essa presença de fé e esperança”, destacou.
A edição 2026 da Festa da Penha segue até o dia 13 de abril, com o tema “Fazei de nós instrumentos da paz”, em referência ao legado de São Francisco de Assis, nos 800 anos de sua morte.
A festa é promovida pela Mitra Arquidiocesana de Vitória, pelo Convento da Penha e pela Associação dos Amigos das Obras Franciscanas, com apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha.

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