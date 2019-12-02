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Violência no Norte

Pai encontra o filho morto no quintal de casa em Linhares

Adriano Marques de Oliveira, de 17 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 21:39

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 21:39

Moradores e familiares disseram não ter ouvido barulho de disparos na hora do assassinato Crédito: TV Gazeta Norte / Reprodução
A violência na região Norte do Estado continua assustando a população. Na manhã deste sábado (30), o jovem Adriano Marques de Oliveira, de 17 anos, foi assassinado a tiros no bairro Interlagos, em Linhares. O pai da vítima foi quem encontrou o corpo caído no quintal de casa.
Em entrevista para a TV Gazeta, o auxiliar de serviços gerais, Pedro Francisco, disse que chegou a ver o filho pela última vez por volta das 4h da madrugada. Segundo ele, já de manhã, assim que retornou do supermercado viu o corpo do filho caído no quintal, mas achou que Adriano estava dormindo. Quando percebeu que havia algo estranho, ele foi até o local e constatou que o jovem já estava morto.
Moradores da rua onde aconteceu o crime e familiares de Adriano disseram que não ouviram barulho de tiros na hora do assassinato. A motivação e a autoria do homicídio ainda é desconhecida.

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Equipes da Polícia Militar e da perícia da Polícia Civil estiveram no local. O corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e liberado para velório e sepultamento. O caso será investigado.
Com informações de Erika Carvalho, da TV Gazeta Norte

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