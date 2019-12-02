Pai encontra o filho morto no quintal de casa em Linhares

Em entrevista para a TV Gazeta, o auxiliar de serviços gerais, Pedro Francisco, disse que chegou a ver o filho pela última vez por volta das 4h da madrugada. Segundo ele, já de manhã, assim que retornou do supermercado viu o corpo do filho caído no quintal, mas achou que Adriano estava dormindo. Quando percebeu que havia algo estranho, ele foi até o local e constatou que o jovem já estava morto.
Moradores da rua onde aconteceu o crime e familiares de Adriano disseram que não ouviram barulho de tiros na hora do assassinato. A motivação e a autoria do homicídio ainda é desconhecida.
Equipes da Polícia Militar e da perícia da Polícia Civil estiveram no local. O corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e liberado para velório e sepultamento. O caso será investigado.
Com informações de Erika Carvalho, da TV Gazeta Norte