Pai encontra o filho morto no quintal de casa em Linhares

Em entrevista para a TV Gazeta, o auxiliar de serviços gerais, Pedro Francisco, disse que chegou a ver o filho pela última vez por volta das 4h da madrugada. Segundo ele, já de manhã, assim que retornou do supermercado viu o corpo do filho caído no quintal, mas achou que Adriano estava dormindo. Quando percebeu que havia algo estranho, ele foi até o local e constatou que o jovem já estava morto.