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Homicídio

Jovem assassinado com 17 tiros em Linhares

Breno Soares, de 21 anos, foi morto em um bar, no bairro Shell. Caso é investigado pela Polícia Civil

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 14:24

Publicado em 

08 ago 2019 às 14:24
Breno Soares postou foto poucas horas antes de ser assassinado, em Linhares Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros no bairro Shell, em Linhares, região Norte do Estado, na noite desta quarta-feira (07). O crime aconteceu em um bar na Rua Presidente Arthur Bernardes, por volta de 23 horas.
De acordo com a Polícia Militar, Breno Soares foi morto por diversos disparos de arma de fogo. A Polícia Civil foi acionada e o perito afirmou que a vítima foi atingida por 17 tiros, sendo pelo menos oito disparos na cabeça.
> Jovem morre após engolir 35 pedras de crack em Linhares
Em nota, a Polícia Civil disse que nenhum suspeito foi detido até o momento e que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. O corpo de Breno foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde vai passar por exames.
Horas antes de morrer, Breno chegou a fazer uma postagem em seu perfil nas redes sociais. “Tem gente que usa máscara e agrada a todos. Eu prefiro agradar poucos e ser eu mesmo”, escreveu, na legenda de uma foto dele.
Jovem assassinado com 17 tiros em Linhares

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