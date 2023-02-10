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Norte do ES

Suspeito de estupro de vulnerável é preso em Ponto Belo

Suspeito de 43 anos foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

10 fev 2023 às 13:37

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 13:37

Um homem de 43 anos foi preso na quinta-feira (9), em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo, suspeito de estupro de vulnerável. A informação foi confirmada pela Polícia Militar, que cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.
A PM informou que o indivíduo foi encontrado em um apartamento, no Centro da cidade. Segundo a Polícia Civil, o suspeito depois foi conduzido até a Delegacia Regional de Nova Venécia. Em seguida, deu entrada no presídio. 
Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), em nota, disse que o homem de 43 anos está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, no Noroeste do Estado, onde segue à disposição da Justiça.  O nome dele não será divulgado para preservar a identidade da vítima. O caso segue sob sigilo.

Atualização

10/02/2023 - 5:02
Esta matéria foi atualizada depois que o Ministério Público do Espírito Santo disse não ter fornecido as informações atribuídas ao órgão na reportagem. A ocorrência teve confirmação por parte da Polícia Militar e da Polícia Civil.

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