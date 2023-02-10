Suspeito de estupro de vulnerável é preso em Ponto Belo

Um homem de 43 anos foi preso na quinta-feira (9), em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo, suspeito de estupro de vulnerável. A informação foi confirmada pela Polícia Militar, que cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.
A PM informou que o indivíduo foi encontrado em um apartamento, no Centro da cidade. Segundo a Polícia Civil, o suspeito depois foi conduzido até a Delegacia Regional de Nova Venécia. Em seguida, deu entrada no presídio.
A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), em nota, disse que o homem de 43 anos está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, no Noroeste do Estado, onde segue à disposição da Justiça. O nome dele não será divulgado para preservar a identidade da vítima. O caso segue sob sigilo.
Atualização
10/02/2023 - 5:02
Esta matéria foi atualizada depois que o Ministério Público do Espírito Santo disse não ter fornecido as informações atribuídas ao órgão na reportagem. A ocorrência teve confirmação por parte da Polícia Militar e da Polícia Civil.