Pai e filho são presos durante operação em bairro de Vitória

Pai e filho foram presos pela polícia na manhã desta quinta (19) em Jesus de Nazareth, em Vitória Crédito: Deyvison Reis

Pai e filho foram presos nesta sexta-feira (19), durante uma operação no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória . Victor Jefferson Gonzaga, de 18 anos, foi flagrado embalando e comercializando drogas e, durante a fuga, se escondeu na casa do pai, Valdenir Passos, de 44 anos, que tinha um mandado de prisão por roubo.

De acordo com a Polícia Militar , o Batalhão de Ações com Cães (BAC) e o Serviço de Inteligência do 1º Batalhão de Polícia Militar e da militares da Patrulha do Morro da 1ª CIA, realizaram a operação no bairro após informações de que vários criminosos estariam na entrada do bairro portando armas de fogo e realizando o tráfico de drogas em via pública.

Ao chegarem ao local, os militares visualizaram Victor Jefferson embalando e comercializando o material entorpecente. Ao perceber a presença policial, o jovem tentou fugir, mas foi acompanhado pelos policiais que, com a ajuda de comunicação via rádio, monitoraram o percurso.

Ele foi visto entrando em uma casa e lá os policiais conseguiram abordá-lo. Com ele foram encontrados 27 tiras de maconha, 37 buchas de maconha, R$ 169,75 em dinheiro, 115 pinos de cocaína, 107 pedras de crack, seis unidades de haxixe e três unidades de skunk.

Durante a abordagem, Valdenir Passos se apresentou como pai do suspeito. Ao verificar o nome do homem no sistema, foi constatado um mandado de prisão em aberto por roubo. Ambos foram conduzidos à 1ª Delegacia Regional de Vitória, juntamente com todo o material apreendido.

A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento. Somente após a conclusão das oitivas é que haverá informações sobre o procedimento adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.