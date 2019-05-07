Pai de jovem morto durante ação policial em Cariacica contesta versão

Welton de Jesus Tabach, pai de Cheslley de Oliveira Tabach - jovem morto pela Polícia Militar nesta terça-feira (07) em Cariacica Crédito: Elis Carvalho

"Sempre me dava beijo e pedia a benção". É assim que o comerciante Welton de Jesus Tabach, 39, descreve o relacionamento com o filho Cheslley de Oliveira Tabach, 20, - baleado e morto durante ação da Polícia Militar na manhã desta terça-feira (7), no bairro Vila Independência, em Cariacica

O pai relata que não acredita na versão dada pela PM, de que Cheslley estaria com uma arma. Segundo ele, sempre teve relações próximas com o filho e participou ativamente da educação, portanto saberia de envolvimento dele com crimes.

Welton disse ainda que não irá descansar até lutar por justiça e acredita que o filho foi vítima da situação. "Ele era visto por todos como prestativo, trabalhador e carinhoso", afirma.

A família da vítima prestou depoimento na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e esteve nesta tarde no Departamento Médico Legal (DML) para reconhecer e liberar o corpo.

O QUE DIZ A PM

Cheslley foi morto durante um confronto com policiais militares que realizavam uma patrulha no bairro Vila Independência, em Cariacica, por volta das 9h desta terça-feira (07).

A PM afirma que os policiais que patrulhavam a região foram surpreendidos por indivíduos que dispararam contra a guarnição. Com isso, um suspeito foi baleado. Segundo a PM, ele estava armado com um revolver calibre 38, com cinco munições, e também tinha uma moto com restrições administrativas, que foram apreendidos após o tiroteio.

Segundo a PM, militares socorreram Cheslley e o levaram ao PA de Alto Lage, mas ele acabou morrendo.

PROTESTO

Protesto de moradores do bairro Mucuri, em Cariacica, interditaram completamente um trecho da Rodovia do Contorno. Crédito: Fredson Lavra

Revoltados com o acontecimento, moradores e comerciantes do bairro Mucuri realizaram um protesto na Rodovia do Contorno. Manifestantes atearam fogo em pneus e bloquearam os dois sentidos das via para impedir a passagem de motoristas.

Os comércios da região permanecem fechados devido ao medo e insegurança.

ESQUADRÃO ANTIBOMBAS

Artefato abandonado após protesto mobiliza esquadrão antibombas na Rodovia do Contorno Crédito: Marcelo Prest | GZ

Um artefato abandonado após protesto de moradores de Mucuri, em Cariacica, em razão da morte de um suspeito durante um confronto com a PM na manhã desta terça (07), mobilizou o esquadrão antibombas no início da tarde na região de Vila Capixaba, no mesmo município.