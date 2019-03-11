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Norte do Estado

Padrasto é preso suspeito de abusar da enteada de 6 anos em Jaguaré

O crime foi descoberto no hospital após a criança reclamar de dores

Publicado em 11 de Março de 2019 às 14:08

Publicado em 

11 mar 2019 às 14:08
O suspeito foi levado para a Delegacia de Jaguaré, no Norte do Estado Crédito: Divulgação
Um homem de 33 anos foi preso suspeito de estuprar a própria enteada em Jaguaré, no Norte do Estado. O crime foi descoberto na madrugada deste domingo (10), após a criança reclamar de dores e ser levada ao hospital.
A criança foi atendida pela médica de plantão que, ao examinar as partes íntimas, notou uma abertura no hímen vaginal incomum em crianças com a idade da vítima. A médica então questionou se alguém tocou a menina e a mesma confirmou o abuso.
Ao constatar o abuso, o hospital acionou a Polícia Militar que foi até o local. O padrasto da vítima foi abordado ao chegar ao hospital para entregar um documento. Ele foi preso e levado para a delegacia do município. Segundo a PM, a criança mora com a mãe, o padrasto e dois irmãos.
Padrasto é preso suspeito de abusar da enteada de 6 anos em Jaguaré

A médica não soube informar se ocorreu conjunção carnal. O Conselho Tutelar de Jaguaré foi acionado e conduziu a criança e a mãe até a delegacia.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado ao presídio, onde passará por audiência de custódia. A PC disse ainda que também foi cumprido um mandado de prisão preventiva. O mandado é da 4ª Vara Criminal de Linhares, porém não foi informado por qual crime.

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