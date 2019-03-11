O suspeito foi levado para a Delegacia de Jaguaré, no Norte do Estado Crédito: Divulgação

Jaguaré, no Norte do Estado. O crime foi descoberto na madrugada deste domingo (10), após a criança reclamar de dores e ser levada ao hospital. Um homem de 33 anos foi preso suspeito de estuprar a própria enteada em, no. O crime foi descoberto na madrugada deste domingo (10), após a criança reclamar de dores e ser levada ao hospital.

A criança foi atendida pela médica de plantão que, ao examinar as partes íntimas, notou uma abertura no hímen vaginal incomum em crianças com a idade da vítima. A médica então questionou se alguém tocou a menina e a mesma confirmou o abuso.

Ao constatar o abuso, o hospital acionou a Polícia Militar que foi até o local. O padrasto da vítima foi abordado ao chegar ao hospital para entregar um documento. Ele foi preso e levado para a delegacia do município. Segundo a PM, a criança mora com a mãe, o padrasto e dois irmãos.

Your browser does not support the audio element. Padrasto é preso suspeito de abusar da enteada de 6 anos em Jaguaré





A médica não soube informar se ocorreu conjunção carnal. O Conselho Tutelar de Jaguaré foi acionado e conduziu a criança e a mãe até a delegacia.