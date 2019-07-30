Padrasto é preso por estuprar enteada em Guarapari

Durante a manhã, a vítima contou ao pai sobre o que tinha acontecido e foi até a Delegacia de Guarapari. Após a denúncia, policiais civis foram até a residência do pedreiro, onde ele foi preso. Ele reagiu a prisão e precisou ser algemado. Ele foi autuado e vai responder pelo crime de estupro e por resistência. O homem foi encaminhado ao