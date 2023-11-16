Paciente denuncia abuso sexual após cirurgia em hospital de Itapemirim

A Polícia Civil investiga uma denúncia de abuso sexual contra um paciente em um hospital no Sul do Espírito Santo. Um homem registrou um boletim de ocorrência afirmando ter sido estuprado dentro Hospital Evangélico de Itapemirim, na quarta-feira (15). No registro, ele narra que foi submetido a uma cirurgia no braço e diz que o abuso teria sido cometido por um funcionário da unidade, em uma sala de recuperação após o procedimento.

O homem disse que estava na sala de repouso por estar sedado por conta da cirurgia, e, no local, apareceu um rapaz moreno, aparentando ser jovem e usando jaleco verde. A vítima alega o rapaz tocou em suas partes íntimas e cometeu o crime. Ele disse que estava consciente durante o abuso, mas que não tinha forças para parar com o abuso.

O paciente afirmou na ocorrência que, ainda na quarta-feira, durante a tarde, quando foi levado para um quarto, ele contou o que havia acontecido às enfermeiras, que ligaram para a Polícia Militar. Uma viatura foi enviada ao hospital e os militares orientaram o homem a registrar a ocorrência na delegacia.