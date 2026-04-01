Operações prendem quatro e apreendem menor com armas e drogas em Linhares

Quatro homens são presos e um adolescente apreendido em duas operações da PM em Linhares Crédito: Montagem A Gazeta

Quatro homens, de 20, 21, 23 e 43 anos, foram presos, e um adolescente, de 17 anos, foi apreendido durante duas operações da Polícia Militar (PM) nos bairros São José e Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (31). As ações ocorreram entre a tarde e a noite, após denúncias de tráfico de drogas e possível confronto entre facções.

A primeira ocorrência foi registrada no bairro São José. Um homem de 43 anos, identificado como Luiz Cezar Trice, era investigado por utilizar uma casa no bairro Vila Bethânia como ponto de armazenamento de drogas e armas. Durante a abordagem, ele estava em um carro, no bairro São José. Com o suspeito, os policiais encontraram um cigarro de maconha e perceberam sinais de ingestão de álcool. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro.

De acordo com a Polícia Militar, na residência apontada como depósito foram encontrados uma submetralhadora com carregador, um jet loader para revólver, duas câmeras de segurança, uma balança de precisão, um relógio, um cigarro de maconha, dois celulares, material para embalo, R$ 89 em dinheiro, 5 dólares e um veículo Volkswagen Golf.

Segundo a Polícia Civil, Luiz foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e por conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Ele foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.

A segunda ocorrência ocorreu no bairro Aviso. Segundo a PM, os agentes foram ao local após informações sobre um possível confronto entre facções e localizaram um ponto de tráfico. Durante a abordagem, três jovens — Thiarlyson Garcia Floro, de 23 anos; Wanderson Pereira da Silva, de 20 anos; e Matheus dos Santos Floro, de 21 anos — foram encontrados em frente a uma casa, junto com um adolescente de 17 anos.

No interior do imóvel, os policiais apreenderam 24 papelotes de cocaína, oito porções médias de maconha, uma porção maior da droga, uma bucha de maconha, duas munições calibre .32 deflagradas, quatro rádios comunicadores, uma balança de precisão e nove celulares.