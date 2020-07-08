Operação Sentinela da PM cumpre 29 mandados de prisão em todo o ES

Coronel Caus, comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo Crédito: Daniel Pasti

Polícia Militar informou que a terceira fase da Operação Sentinela cumpriu 29 mandados de prisão nesta quarta-feira (8), sendo oito homicidas e dez relacionados ao tráfico de drogas. O foco da operação é o combate aos homicídios e a tráfico de drogas e armas em todo o Espírito Santo.

Segundo o Coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, a Operação Sentinela teve sua primeira fase no dia 7 de maio. Desde então, foram cumpridos 238 mandados de busca e apreensão, com 201 detidos e 133 mandados de prisao cumpridos. Além disso, foram apreendidas 80 armas e 411 munições.

De acordo com Caus, nesta quarta-feira (8), foram movimentados 453 militares e 126 viaturas em todo o Estado. Caus informou que 53 pessoas foram detidas e 29 mandados de prisão foram cumpridos, sendo oito homicidas e dez traficantes. Além disso, foram apreendidas três armas e 24 pessoas foram detidas em flagrante por crimes relacionados a posse de armas e tráfico de drogas.

O coronel informou que a Polícia Militar vai realizar a Operação Sentinela em áreas dominadas pelo tráfico de drogas ou onde houver a presença de homicidas. De acordo com Caus, desde a primeira fase da operação, já foram cumpridos 133 mandados de prisão.

"Naquelas localidades onde o tráfico de drogas é sabidamente mais forte, onde ele tenta se impôr em relação às vias públicas, em relação às regras ditadas pela comunidade e onde têm indivíduos com mandados de prisão, principalmente por homicídio, são as áreas preferenciais da Operação Sentinela. Desde o dia 7 de maio, cumpriu 133 mandados de prisão diversos, inclusive por homicídio", afirmou.