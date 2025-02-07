Operação Rolezinho: Guarda apreende 17 motos e detém 20 pessoas em Vila Velha

A Guarda Municipal realizou mais uma ação da Operação Rolezinho, na madrugada desta sexta-feira (7), em Pontal das Garças, Vila Velha. Ao todo, foram 17 motos apreendidas, 29 auto de infração confeccionados e 20 pessoas conduzidas à delegacia.

Imagens divulgadas pela corporação mostram suspeitos realizando manobras empinando as motos enquanto se gravam. Um deles, esconde o rosto com uma máscara. Veja vídeo acima.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber sobre os procedimentos adotados com as motos apreendidas e com os detidos. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.