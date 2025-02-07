Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Deu ruim

Operação Rolezinho: Guarda apreende 17 motos e detém 20 pessoas em Vila Velha

Foram confeccionados 29 autos de infração e 20 pessoas foram conduzidas à delegacia após flagrante da Guarda Municipal

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 09:18

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

07 fev 2025 às 09:18
A Guarda Municipal realizou mais uma ação da Operação Rolezinho, na madrugada desta sexta-feira (7), em Pontal das Garças, Vila Velha. Ao todo, foram 17 motos apreendidas, 29 auto de infração confeccionados e 20 pessoas conduzidas à delegacia.
Imagens divulgadas pela corporação mostram suspeitos realizando manobras empinando as motos enquanto se gravam. Um deles, esconde o rosto com uma máscara. Veja vídeo acima.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber sobre os procedimentos adotados com as motos apreendidas e com os detidos. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Operação Rolezinho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas
Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Imagem de destaque
Não é normal: 6 sinais de endometriose que costumam ser ignorados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados