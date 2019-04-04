Operação prende capixaba em rodoviária de Angra dos Reis

Jackson Morais é acusado de duplo homicídio; criminoso foi preso nesta segunda-feira (03) em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Serra, o acusado Jackson Moraes, de 23 anos, escolheu o turístico município de Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro, para tentar escapar da polícia capixaba. Mas o esconderijo não durou muito tempo: Jackson foi preso, na última segunda-feira (1º). Apontado como autor de dois assassinatos na, o acusado Jackson Moraes, de 23 anos, escolheu o turístico município de, litoral do, para tentar escapar da polícia capixaba. Mas o esconderijo não durou muito tempo: Jackson foi preso, na última segunda-feira (1º).

Feu Rosa. Lá, ele encontrou o alvo dele, o rival Charles Marques Santos, de 29 anos, que integrava uma das gangues que disputam domínio do tráfico de drogas no bairro. A prisão foi durante uma operação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, com apoio da polícia carioca. O crime mais recente, no dia 14 de março, Jackson, conhecido como Gorodaime, chegou armado a um bar de. Lá, ele encontrou o alvo dele, o rival Charles Marques Santos, de 29 anos, que integrava uma das gangues que disputam domínio do tráfico de drogas no bairro.

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“Charles estava sentado ao lado de fora de um bar. Quando visualizou o rival, a vítima correu para o interior do bar e, mesmo assim, Jackson o perseguiu fazendo disparos. Charles e um outro cliente do bar caíram no chão feridos. Jackson, então, se aproximou do rival e fez mais disparos”, detalhou o delegado Daniel Fortes.

Espírito Santo, direto para as ilhas de Angra dos Reis, onde passou a trabalhar como vendedor de salgados. Charles morreu no local. Um outro cliente foi atingido por uma bala perdida no ombro e foi socorrido para o hospital. Três dias depois de cometer o crime, Jackson fugiu da Serra, no, direto para as ilhas de Angra dos Reis, onde passou a trabalhar como vendedor de salgados.

As investigações realizadas pela equipe da DHPP Serra conseguiu identificar a localização do suspeito. Na última segunda-feira, uma equipe chefiada pelo delegado Daniel Fortes seguiu para a cidade carioca e conseguiu deter Jackson quando ele chegava na rodoviária para encontrar a esposa e a filha.

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OUTRO CRIME

Jackson já possuia ontro mandando de prisão pela morte do operário Valdine Cardoso, em maio de 2017. O motivo seria vingança. “A vítima foi surpreendida em uma obra, tentou correr, se escondeu dentro da casa de um desconhecido. Porém, ele foi retirado do local e executado no meio da rua”, contou Fortes. O delegado explicou porquê Jackson fugiu para Angra dos Reis.

Por meio das investigações verificamos que ele receberia apoio de outro criminoso capixaba pois são da mesma facção, o Poorf, que atua no bairro Feu Rosa Delegado Daniel Fortes

Jackson foi levado para a delegacia de Angra dos Reis e depois seria encaminhado para um presídio carioca. Contra ele, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária por dois homicídio e uma tentativa.