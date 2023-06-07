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Combate ao tráfico de drogas

Operação prende 5 suspeitos e apreende réplica de fuzil no Sul do ES

Três homens e uma mulher foram detidos durante ação policial em Alegre; e outro homem foi preso em Cachoeiro de Itapemirim
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

07 jun 2023 às 10:07

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 10:07

Operação prende três, apreende réplica fuzil e grande quantidade de drogas em Alegre
Operação apreendeu réplica fuzil, drogas, celulares e dinheiro Crédito: Divulgação/3° BPMES
Uma operação do 3º e do 9° Batalhão da Polícia Militar contra o tráfico de drogas em Alegre, no Sul do Estado, deflagrada nas primeiras horas desta quarta-feira (7) , prendeu cinco suspeitos e apreendeu réplicas de um fuzil e de uma pistola, além de drogas.
A ação contou com policiais da Ronda Ostensiva, da Força Tática, do K9 (estratégia de policiamento com uso do cão policial) e do serviço de inteligência. Foram 28 agentes presentes na operação em Alegre e 11 em Cachoeiro de Itapemirim.
Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Alegre e um em Cachoeiro de Itapemirim. Em dois dos pontos do distrito de Rive, no interior de Alegre, os militares localizaram o material relacionado ao tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar, a ação só foi possível por causa das denúncias anônimas e de levantamentos do serviço de inteligência da corporação.
Três homens e uma mulher foram presos durante a operação em Rive e encaminhados à delegacia de Alegre. Um outro homem foi detido em Cachoeiro. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil não enviou retorno até a publicação deste texto.

Balanço da operação

  • Material apreendido
  • Dois tabletes de maconha (881 gramas); 
  • Seis tabletes pequenos de maconha (270 gramas); 
  • 261 gramas de cocaína;
  • Três papelotes de cocaína (17 gramas);
  • Uma réplica de fuzil;
  • Uma réplica de pistola;
  • Um notebook;
  • Duas balanças de precisão;
  • Oito celulares;
  • R$ 666,00 em espécie;
  • R$ 850,00 em espécie;
  • 243 pedras de crack;
  • 89 buchas de maconha;
  • Cinco buchas grandes de maconha;
  • 57 papelotes de cocaína. 
Operação prende 5 suspeitos e apreende réplica de fuzil no Sul do ES

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