Uma operação do 3º e do 9° Batalhão da Polícia Militar contra o tráfico de drogas em Alegre, no Sul do Estado, deflagrada nas primeiras horas desta quarta-feira (7) , prendeu cinco suspeitos e apreendeu réplicas de um fuzil e de uma pistola, além de drogas.
A ação contou com policiais da Ronda Ostensiva, da Força Tática, do K9 (estratégia de policiamento com uso do cão policial) e do serviço de inteligência. Foram 28 agentes presentes na operação em Alegre e 11 em Cachoeiro de Itapemirim.
Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Alegre e um em Cachoeiro de Itapemirim. Em dois dos pontos do distrito de Rive, no interior de Alegre, os militares localizaram o material relacionado ao tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar, a ação só foi possível por causa das denúncias anônimas e de levantamentos do serviço de inteligência da corporação.
Três homens e uma mulher foram presos durante a operação em Rive e encaminhados à delegacia de Alegre. Um outro homem foi detido em Cachoeiro. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil não enviou retorno até a publicação deste texto.
Balanço da operação
- Material apreendido
- Dois tabletes de maconha (881 gramas);
- Seis tabletes pequenos de maconha (270 gramas);
- 261 gramas de cocaína;
- Três papelotes de cocaína (17 gramas);
- Uma réplica de fuzil;
- Uma réplica de pistola;
- Um notebook;
- Duas balanças de precisão;
- Oito celulares;
- R$ 666,00 em espécie;
- R$ 850,00 em espécie;
- 243 pedras de crack;
- 89 buchas de maconha;
- Cinco buchas grandes de maconha;
- 57 papelotes de cocaína.
Operação prende 5 suspeitos e apreende réplica de fuzil no Sul do ES